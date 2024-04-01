Представлен OnePlus Nord CE4 — Snapdragon 7 Gen 3 и зарядка 100 Вт

Компания OnePlus представила в Индии смартфон средней ценовой категории Nord CE4. Это первый аппарат бренда с новейшим чипом Snapdragon 7 Gen 3, который набирает в AnTuTu 860 000 баллов. Смартфон получил особый корпус с технологией амортизации — он выдерживает падения на мрамор с высоты до 1,5 метра. Есть защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

OnePlus Nord CE4 оснащен 10-битным AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (394 ppi) и поддержкой кадровой частоты 120 Hz. Частота ШИМ составляет 2160 Hz, максимальная яркость — 1100 нит, есть поддержка HDR10+ и технологии Aqua Touch (исключает случайные нажатия от капель воды).

Может использоваться 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 Gb постоянной UFS 3.1, предусмотрен слот для microSD до 1 Tb. Камеры почти не изменились по сравнению с прошлогодним OnePlus Nord CE3. В основную входят датчик на 50 Мп (Sony LYT600, 1/1,95″, f/1.8, автофокус (CAF+PDAF), цифровой зум 20х (10х для видео), OIS+EIS) и 8 Мп широкоугольный модуль (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, фиксированный фокус, угол обзора 112 градусов). Видео можно снимать в 4K при 30 к/с или в 1080p при 60 к/с. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4). Под камерами у OnePlus Nord CE4 расположена кольцевая вспышка в стиле смартфонов Meizu.

Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 100 Вт. Компания отмечает, что на зарядку Nord CE4 до 100% потребуется 29 минут, а аккумулятор сохраняет свою первоначальную емкость в течение нескольких лет. Также в оснащение входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты и стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 162,5 x 75,3 x 8,4 мм, вес — 186 гр. Операционная система: Android 14 с оболочкой OxygenOS 14. Смартфон получит два крупных обновления ОС и три года исправлений безопасности.

Продажи в Индии стартуют 4 апреля, цена начинается с $300. Будут предложены версии в сером и зеленом цветах. Релиз в других регионах пока не объявлен.