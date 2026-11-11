Huawei 20 ноября запускает суббренд OSTA: первыми выйдут широкоэкранные смартфоны

Компания Huawei официально подтвердила запуск нового дочернего бренда OSTA, презентация которого состоится 20 ноября 2026 года. О грядущей премьере в социальной сети Weibo объявил глава потребительского подразделения компании Ричард Ю, уточнив, что мероприятие начнется в 14:30 по пекинскому времени (10:30 утра по бакинскому времени) и пройдет совместно с автомобильным альянсом HIMA в день старта продаж минивэна Xiangjie V8. Одновременно с анонсом компания открыла официальные подтвержденные аккаунты новой марки в китайских социальных сетях и впервые продемонстрировала ее логотип. На домашнем рынке Китая устройства будут продвигаться под более привычным для местных покупателей именем Xingmang, что переводится как «Звездное сияние» или Starburst.

Основной специализацией нового суббренда станут смартфоны. По данным сетевых инсайдеров, дебютную линейку составят две модели — базовая OSTA O1 и флагманская OSTA O1 Pro, ориентированные на средний и верхний ценовые сегменты. Ожидается, что оба аппарата будут выполнены в набирающем популярность форм-факторе «широкого моноблока», вдохновленного сентябрьским Huawei Pura X View. Новинкам приписывают плоский 6,39-дюймовый экран с нестандартным соотношением сторон 16:9,5, тонкими симметричными рамками и небольшим круглым вырезом под фронтальную камеру.

Судя по утекшим в сеть изображениям, дизайн OSTA O1 заметно отойдет от привычных для флагманов Huawei круглых модулей камеры: на задней панели в верхней части корпуса расположится горизонтальный блок с двумя объективами и светодиодной вспышкой. Смартфоны выйдут как минимум в трех расцветках — черной, белой и фиолетовой, а старшая версия O1 Pro предложит покупателям несколько вариантов конфигурации памяти, включая топовую сборку с 16 Gb оперативной памяти и накопителем на 1 Tb. Появление нового направления эксперты связывают со стремлением Huawei закрепить лидерство на домашнем рынке и предложить аудитории необычные форматы устройств после того, как компания фактически лишилась массового суббренда Honor.

В перспективе экосистема OSTA не ограничится одними лишь смартфонами и охватит широкий спектр персональной электроники. Согласно документам о регистрации товарных знаков, Huawei уже закрепила за брендом OSTA и его китайским аналогом права на выпуск планшетов, ноутбуков, умных часов, беспроводных наушников, стилусов и даже умных очков. Более того, в перечень зарегистрированных категорий вошли интегральные микросхемы и процессоры, что указывает на долгосрочные планы техногиганта по созданию самостоятельного и технологически независимого направления внутри своей корпоративной структуры.