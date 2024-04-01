TikTok удалил в Азербайджане более двух миллионов видеороликов за 2023 год

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в абсолютный приоритет безопасность сообщества платформы и способствует формированию дружелюбной среды, где люди могут творить, объединяться и узнавать что-то новое. Чтобы поддерживать безопасность на платформе, TikTok использует инновационные технологии и команды профессионалов для выявления и принятия мер относительно контента, нарушающего Правила сообщества платформы. Сейчас над обеспечением безопасности пользователей в TikTok работает более 40.000 человек по всему миру, владеющих разными языками, включая азербайджанский.

TikTok обеспечивает прозрачность своих действий по поддержанию безопасности и регулярно публикует информацию о проактивно удаленных видеороликах и учетных записях. Эта информация ежеквартально раскрывается в Отчетах об обеспечении соблюдения Правил сообщества, в которых содержится информация об объеме и характере контента, удаленного с платформы. Согласно последнему Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, в четвертом квартале 2023 года по всему миру:

461.963 видеоролика были удалены по причине нарушения Правил сообщества. Это самое большое количество видеороликов, удаленных TikTok за квартал.

были удалены по причине нарушения Правил сообщества. Это самое большое количество видеороликов, удаленных TikTok за квартал. 96,7% удаленных видео были удалены проактивно. Проактивное удаление означает идентификацию и удаление видео до того, как на него пожаловались.

удаленных видео были удалены Проактивное удаление означает идентификацию и удаление видео до того, как на него пожаловались. 89,9% видеороликов были удалены в течение 24х часов после публикации.

видеороликов были удалены в течение 24х часов после публикации. 012.732 прямых трансляции было приостановлено по причине нарушений.

За этот же период времени в Азербайджане:

Был удален 041 видеоролик по причине нарушения Правил сообщества. Это самое большое количество удаленных видеороликов за все кварталы 2023 года.

по причине нарушения Правил сообщества. Это самое большое количество удаленных видеороликов за все кварталы 2023 года. 98% из общего количества удаленных видеороликов были удалены проактивно платформой.

из общего количества удаленных видеороликов были удалены платформой. 95,8% видео были удалены в течение первых 24х часов с момента публикации.

В целом за весь 2023 год в Азербайджане было удалено 2.071.243 видеоролика, нарушающих Правила сообщества.

Особенное внимание TikTok уделяет такой уязвимой группе, как несовершеннолетние пользователи. TikTok — это платформа для пользователей в возрасте 13 лет и старше: каждому новому пользователю предлагается форма регистрации, которая требует указания полной даты рождения. Команда модераторов платформы обучена замечать признаки того, что учетная запись может принадлежать пользователю, не достигшему 13 лет. Если команда безопасности посчитает, что аккаунт принадлежит ребенку, то он будет заблокирован. TikTok стал первой крупной платформой, которая стала публично раскрывать количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы могут быть младше 13 лет. Так, за 2023 год по всему миру было удалено 76.484.236 учетных записей пользователей младше 13 лет.

Также TikTok каждые полгода публикует отчеты, содержащие информацию о запросах от Правительств по всему миру, где раскрывает количество таких запросов, информацию о принятых мерах и количество удаленного контента.