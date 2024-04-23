Представлен игровой ноутбук MSI Pulse 14 AI (2024) c мощной начинкой и ИИ-функциями

Компания MSI представила новый игровой ноутбук Pulse 14 AI (2024). Устройство предлагает мощную начинку, а также поддержку ИИ-функций. Кроме того, ноутбук получил большой объем памяти.

MSI Pulse 14 AI (2024) оборудован 17-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz и охватом 100% цветовой гаммой DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит процессор Intel Core Ultra 9-185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070 на выбор. Используется фирменная система охлаждения Cooler Boost, которая включает в себя вентиляторы и несколько тепловых трубок. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 32 Gb, емкость накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 Tb.

Ноутбук получил поддержку функций искусственного интеллекта, используемых в утилитах MSI AI Engine и MSI AI Artist. ИИ-движок отвечает за интеллектуальную настройку параметров оборудования в зависимости от пользовательских сценариев, а MSI AI Artist позволяет генерировать изображения и текст с помощью простых текстовых команд.

Емкость аккумулятора составляет 90 Втч. Есть порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, Ethernet, 3,5-мм аудиовыход и модуль Wi-Fi 6E. Клавиатура ноутбука содержит 24 зоны RGB-подсветки.

Цена MSI Pulse 14 AI (2024) в Китае за версию с RTX 4060 составляет $1506, вариант с RTX 4070 — $1760.