spot_img
23 апреля, 2024
ДомойТехнологииНоутбукиПредставлен игровой ноутбук MSI Pulse 14 AI (2024) c мощной начинкой и...

Представлен игровой ноутбук MSI Pulse 14 AI (2024) c мощной начинкой и ИИ-функциями

MSI Pulse 14 AI (2024)

Компания MSI представила новый игровой ноутбук Pulse 14 AI (2024). Устройство предлагает мощную начинку, а также поддержку ИИ-функций. Кроме того, ноутбук получил большой объем памяти.

MSI Pulse 14 AI (2024)

MSI Pulse 14 AI (2024) оборудован 17-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz и охватом 100% цветовой гаммой DCI-P3. В основе аппаратной платформы лежит процессор Intel Core Ultra 9-185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 или RTX 4070 на выбор. Используется фирменная система охлаждения Cooler Boost, которая включает в себя вентиляторы и несколько тепловых трубок. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 32 Gb, емкость накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 Tb.

Ноутбук получил поддержку функций искусственного интеллекта, используемых в утилитах MSI AI Engine и MSI AI Artist. ИИ-движок отвечает за интеллектуальную настройку параметров оборудования в зависимости от пользовательских сценариев, а MSI AI Artist позволяет генерировать изображения и текст с помощью простых текстовых команд.

Емкость аккумулятора составляет 90 Втч. Есть порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, три USB 3.2 Gen 1 Type-A, Ethernet, 3,5-мм аудиовыход и модуль Wi-Fi 6E. Клавиатура ноутбука содержит 24 зоны RGB-подсветки.

Цена MSI Pulse 14 AI (2024) в Китае за версию с RTX 4060 составляет $1506, вариант с RTX 4070 — $1760.

Предыдущая статья
Microsoft упростил загрузку приложений через веб-версию своего магазина
Следующая статья
AOC выпустил 24-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 540 Hz
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,049ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»