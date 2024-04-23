AOC выпустил 24-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 540 Hz

Ассортимент компании AOC пополнился новой моделью игрового монитора под названием AGON Pro AG246FK с высокой частотой обновления. Он ориентирован в первую очередь на киберспортсменов, которым важна скорость реакции на происходящее, где важна каждая доля секунды.

AOC AGON Pro AG246FK оснащен TN-матрицей с диагональю 24,1 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей. Частота обновления достигает 540 Hz, а время отклика GtG — 0,2 мс. Производитель заявляет о 100% покрытии цветового пространства RGB и поддержке технологии HDR400. Контрастность экрана достигает 1000:1, глубина цвета — 8 бит при яркости до 400 нит. Есть сертификация VESA DisplyaHDR 400, поддержка технологий AMD FreeSync Premium Pro и Adaptive Sync, а также совместимость с Nvidia G-Sync.

Для подключения предусмотрены 4 порта USB-A 3.2, 2 HDMI, DisplayPort и 3,5-мм аудиоджек. Монитор получил эргономичную подставку с регулировкой высоты экрана над столом, а также его углов поворота. При желании дисплей монитора можно повернуть на 90 градусов и использовать в портретном режиме. Имеется встроенная аудиосистема мощностью 5 Вт х 2. Есть RGB-подсветка на тыльной панели и VESA-крепление 100х100.

Кроме того, компания представила монитор AGON Pro AG256FS с 24,5-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 390 Hz, также ориентированный на киберспорт. Время отклика GtG — 1 мс. Остальные характеристики идентичны модели AGON Pro AG246FK.

Цена AOC AGON Pro AG246FK составляет €699, AGON Pro AG256FS — €449. Обе новинки поступят в продажу в июле.