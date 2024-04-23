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23 апреля, 2024
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Microsoft упростил загрузку приложений через веб-версию своего магазина

Microsoft Store

Компания Microsoft представила версию магазина приложений Microsoft Store для браузеров. Теперь пользователи могут загружать исполняемые файлы приложений прямо с веб-сайта, что значительно упрощает процесс установки программного обеспечения. В компании отмечают, что новая веб-версия магазина прошла тщательное тестирование и соответствует самым высоким стандартам защиты.

Ранее установка программ через Microsoft Store требовала лишних действий. Например, для загрузки приложения с сайта компании пользователям требовалось нажать на кнопку «Установить», затем подтвердить открытие Microsoft Store в новом окне, после чего дополнительно подтвердить установку в сервисе. Такой алгоритм объяснили безопасностью: системе нужно подтверждение, что действует пользователь, а не вредоносный скрипт. Теперь весь процесс стал гораздо более плавным и интуитивно понятным.

По словам разработчика компании Руди Хьюна, новый метод увеличил на 12% количество загрузок приложений. Благодаря изменениям на 54% выросло число программ, которые пользователи запустили сразу после установки.

Некоторые эксперты расценивают нововведение Microsoft как шаг вперед, другие высказывают опасения, что подобная открытость может поставить под угрозу безопасность системы.

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