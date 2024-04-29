Представлен DJI Mini 4K: бюджетный дрон с поддержкой записи 4К за $299

Компания DJI выпустила бюджетный дрон Mini 4K, который пришел на смену модели Mini 2 SE. Новая модель также обладает складной конструкцией, получила более качественную камеру, весит менее 249 гр и во многих странах не требует регистрации в компетентных органах. Размеры дрона в сложенном состоянии равны 140 х 82 мм.

В DJI Mini 4K используется камера с электронной 5-осевой стабилизацией и улучшенным 1/2,3-дюймовым CMOS-сенсором, позволяющий снимать видео 4K со скоростью до 30 кадров/сек и с разрешением 2,7K на скорости до 60 кадров/сек с увеличенным битрейтом видео до 100 Мбит/с, что существенно превосходит возможности его предшественника. При съемке фото доступны режимы QuickShots и Panorama.

Благодаря электронной 5-осевой стабилизации изображения значительно повышается качество получаемого видеоматериала, минимизируя вибрации и дрожание камеры во время полета. Новая модель также имеет 3-х осевую механическую систему стабилизации, достаточную скорость для безопасного полета при ветре до 5-го уровня и функцию возврата на базу по GPS.

Остальные основные характеристики, такие как максимальное время полета, максимальное расстояние передачи и обнаружение препятствий, остаются такими же, как у модели Mini 2 SE. Максимальное время полета может быть 31, 62 и 93 минуты (комплект DJI Fly More с тремя батареями), дальность полета дрона с передачей видеопотока в разрешении 1080p составляет до 10 км. Устойчивость к ветру составляет до 38 км/ч благодаря мощным бесщеточным моторчикам. Для новичков в приложении DJI есть учебные пособия по выполнению полетов, а также взлета и посадки.

Цена дрона DJI Mini 4K составляет $299, комплект DJI Fly More с тремя батареями — $449.