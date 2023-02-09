Представлен дрон DJI Mini 2 SE с дальностью полета до 10 км

Компания DJI сегодня в Китае представила второе поколение своего самого доступного дрона Mini SE. Главным отличием Mini 2 SE в сравнении с предшественником является поддержка технологии OcuSync 2.0, за счет которой передача видеосигнала осуществляется на расстоянии до 10 км (4 км у предшественника). Кроме того, время полета немного улучшилось – с 30 до 31 мин, но новая модель лучше противостоит ветру – обеспечивается стабильная съемка при скорости ветра 10,7 м/с. Других различий между поколениями нет.

В DJI Mini 2 SE используется камера с 1/2,3-дюймовым CMOS-сенсором, поддерживается запись видео с разрешением 2,7К или создание 12-мегапиксельных фото. Во время записи видео можно пользоваться 4-кратным цифровым зумом, а при съемке фото доступны режимы QuickShots и Panorama. Вес дрона по-прежнему составляет 249 гр, размеры в сложенном состоянии равны 140 х 82 мм.

Цена DJI Mini 2 SE в базовой версии в Китае – $369 долларов. Расширенный комплект с двумя аккумуляторными батареями, сумкой для переноски и защитой пропеллеров — $519. Дрон поступит в продажу в марте.

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