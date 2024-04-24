Mercedes-Benz представил электрический Geländewagen: четыре мотора и 1164 Нм

Компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник Geländewagen с электрической силовой установкой. Электрический G-Class получил название G 580 EQ. Внешне внедорожник практически не изменился. Он сохранил строгий дизайн модели, но получил закрытую решетку радиатора с подсветкой.

Mercedes-Benz G 580 EQ оснащен четырьмя электромоторами с индивидуальным управлением, передние вписаны в независимую подвеску, задние — в мост. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 587 л.с. (1164 Нм). Заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч — 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 180 км/ч.

Внедорожник с технологией EQ в некоторых случаях даже лучше справляется с бездорожьем, чем бензиновая модель. Благодаря своей компоновке автомобиль умеет разворачиваться на месте (G-Turn). Также есть полезная на бездорожье надстройка G-Steering, сокращающая радиус поворота. G 580 EQ способен въезжать на 100-процентный подъем (45 градусов) и сохраняет устойчивость на боковых уклонах до 35 градусов. Угол въезда равен 32 градусам, съезда — 30,7, а дорожный просвет составляет 248 мм. Также электрокар с независимой передней подвеской может преодолевать броды глубиной до 850 мм.

Литийионная тяговая батарея емкостью 116 кВтч обеспечивает до 432 км (WLTP) и поддерживает зарядку с мощностью до 200 кВт — с 10 до 80% запас энергии можно пополнить за 32 мин. Для защиты аккумулятора от повреждений используются пластины из металла и углеродного волокна.

В салоне находятся 12,3-дюймовые дисплеи MBUX, как у обычного G-Class. В оснащение также входят камеры кругового обзора и функция «прозрачного капота». Кроме того, есть система G-Roar, которая имитирует звук ДВС при разгоне. Опционально Mercedes-Benz добавил возможность приобрести автомобиль без запасного колеса, установленного сзади. Вместо этого компания предлагает коробку, в которой можно хранить зарядный кабель, цепи противоскольжения и инструменты.

Цена на электрический Mercedes-Benz Geländewagen стартует с 142 622 евро, а его продажи начнутся в 2025 году.