Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia после 33 лет работы

Дженсен Хуанг (Jensen Huang) покидает посты президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia — об этом официально объявила сама компания. Бессменный лидер техгиганта, возглавлявший его с момента основания в 1993 году, уходит в отставку на фоне скандалов вокруг его личной жизни и расследования, связанного с угрозами национальной безопасности США.

Обязанности временного генерального директора возложены на Колетт Кресс (Colette Kress). Она присоединилась к Nvidia в сентябре 2013 года и до сих пор занимала должности исполнительного вице-президента и финансового директора. Кресс будет совмещать эти посты до тех пор, пока компания не выберет постоянного руководителя — поиск преемника среди внутренних и внешних кандидатов уже запущен. За плечами Кресс почти четверть века опыта в финансовых структурах таких гигантов, как Cisco и Microsoft, а в самой Nvidia она не только курировала финансы, но и активно участвовала в масштабировании бизнеса.

Одновременно с этим в структуре управления произошли еще одни исторические изменения: совет директоров впервые ввел должность председателя, назначив на нее Харви Джонса (Harvey C. Jones). Новый глава совета более 30 лет работает в технологическом секторе в качестве предпринимателя, топ-менеджера и венчурного инвестора, а ранее руководил компанией Synopsys. Джонс выразил полную поддержку Кресс и текущей команде управленцев, заверив, что перестановки не нарушат бизнес-процессы, продуктовую стратегию и обязательства перед клиентами. Сама же Кресс подчеркнула, что корпорация продолжит фокусироваться на развитии искусственного интеллекта и ускоренных вычислений.

Несмотря на слова благодарности в адрес основателя и попытки руководства успокоить рынок, инвесторы отреагировали на новость болезненным падением котировок. На фоне объявления об отставке акции Nvidia уже потеряли в цене 13%, продолжив нисходящий тренд последнего месяца, за который бумаги подешевели более чем на 20%. Аналитики Уолл-стрит опасаются, что уход ключевого визионера, с именем которого неразрывно связан успех компании, может спровоцировать обвал котировок еще на 20%. При этом в самой Nvidia подтвердили, что перестановки не повлияют на график отчетности: финансовые итоги третьего квартала 2027 финансового года будут представлены по плану, 17 ноября.