spot_img
25 апреля, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныHMD Global представил серию смартфонов Pulse - первые устройства под собственным брендом

HMD Global представил серию смартфонов Pulse — первые устройства под собственным брендом

HMD Pulse

Компания HMD Global, занимающаяся выпуском мобильных устройств Nokia, представила первые смартфоны под собственным брендом. Это бюджетная линейка Pulse, в которую входят три модели: базовая Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Все версии основаны на процессоре начального уровня Unisoc T606, а основное различие между ними заключается в камерах.

HMD Pulse

HMD позиционирует устройства Pulse как смартфоны с высокой ремонтопригодностью: есть возможность заменить дисплей, порт зарядки и аккумулятор. Комплекты для самостоятельного ремонта можно будет купить на iFixit. В остальном это обычные смартфоны, со стандартным дизайном и скромными характеристики.

Экраны у всех моделей идентичные и по характеристикам совсем простые. Это 6,65-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz. Яркость — до 600 нит.

HMD Pulse

Базовая модель HMD Pulse оборудована 4/6 Gb оперативной памятью и накопителем на 64 Gb. Поддерживаются карты microSD емкостью до 256 Gb. Основная камера на 13 Мп, есть датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера разрешением 8 Мп.

HMD Pulse+ оснащен 4/6/8 Gb ОЗУ и 128 Gb ПЗУ. Также поддерживаются карты microSD до 256 Gb. Основная камера с датчиком на 50 Мп и вспомогательным на 2 Мп для портретных фото. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

В HMD Pulse Pro установлено 8 Gb оперативной памяти и накопитель на 128/256 Gb с возможностью расширения картами microSD. Основная камера на 50 Мп плюс вспомогательный датчик на 2 Мп для портретных фото, фронтальная камера на 50 Мп.

Все модели получили аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт (в Pulse Pro — 20 Вт). Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и защита корпуса IP52. Смартфоны работают под управлением Android 14, и для них заявлено 2 года обновлений ОС и 3 года выпуска патчей безопасности.

Цены: HMD Pulse — 140 евро, Pulse+ — 160 евро, Pulse Pro – 180 евро.

Предыдущая статья
Робот от Bakcell на основе искусственного интеллекта приглашает всех на концерт на Бульваре
Следующая статья
Mercedes-Benz представил электрический Geländewagen: четыре мотора и 1164 Нм
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,049ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»