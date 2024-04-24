HMD Global представил серию смартфонов Pulse — первые устройства под собственным брендом

Компания HMD Global, занимающаяся выпуском мобильных устройств Nokia, представила первые смартфоны под собственным брендом. Это бюджетная линейка Pulse, в которую входят три модели: базовая Pulse, Pulse+ и Pulse Pro. Все версии основаны на процессоре начального уровня Unisoc T606, а основное различие между ними заключается в камерах.

HMD позиционирует устройства Pulse как смартфоны с высокой ремонтопригодностью: есть возможность заменить дисплей, порт зарядки и аккумулятор. Комплекты для самостоятельного ремонта можно будет купить на iFixit. В остальном это обычные смартфоны, со стандартным дизайном и скромными характеристики.

Экраны у всех моделей идентичные и по характеристикам совсем простые. Это 6,65-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz. Яркость — до 600 нит.

Базовая модель HMD Pulse оборудована 4/6 Gb оперативной памятью и накопителем на 64 Gb. Поддерживаются карты microSD емкостью до 256 Gb. Основная камера на 13 Мп, есть датчик глубины на 2 Мп. Селфи-камера разрешением 8 Мп.

HMD Pulse+ оснащен 4/6/8 Gb ОЗУ и 128 Gb ПЗУ. Также поддерживаются карты microSD до 256 Gb. Основная камера с датчиком на 50 Мп и вспомогательным на 2 Мп для портретных фото. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

В HMD Pulse Pro установлено 8 Gb оперативной памяти и накопитель на 128/256 Gb с возможностью расширения картами microSD. Основная камера на 50 Мп плюс вспомогательный датчик на 2 Мп для портретных фото, фронтальная камера на 50 Мп.

Все модели получили аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт (в Pulse Pro — 20 Вт). Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и защита корпуса IP52. Смартфоны работают под управлением Android 14, и для них заявлено 2 года обновлений ОС и 3 года выпуска патчей безопасности.

Цены: HMD Pulse — 140 евро, Pulse+ — 160 евро, Pulse Pro – 180 евро.