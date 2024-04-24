В меню «Пуск» Windows 11 появилась реклама, но ее пока можно отключить

Пару недель назад компания Microsoft начала тестировать рекламу в меню «Пуск» Windows 11 в рамках программы Windows Insider Program. Теперь эта реклама появится у всех пользователей.

После установки сборки KB5036980 пользователи Windows 11 могут наблюдать в меню «Пуск» рекламу — рекомендации сторонних приложений из Microsoft Store. В компании говорят, что эти рекомендуемые приложения выбираются непосредственно Microsoft и должны помочь пользователям найти для себя что-то новое и полезное.

Пока что функция легко отключается в настройках в разделе персонализации: «Параметры» — «Персонализация» — «Пуск» — «Показывать рекомендации с советами, сочетаниями клавиш, новыми приложениями».

Стоит отметить, что сборка KB5036980 сейчас является необязательным обновлением, но Microsoft распространит его на все ПК с Windows 11 в ближайшие недели.