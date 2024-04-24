Робот от Bakcell на основе искусственного интеллекта приглашает всех на концерт на Бульваре

В последних видеороликах, опубликованных Bakcell в социальных сетях, звезды музыки Роя и Мири Юсиф призвали всех к инновациям. Помимо знаменитостей, больше всего удивил робот на основе искусственного интеллекта, который приглашал всех на концерт на азербайджанском языке.

Хотя точной информации о роботе пока нет, похоже, что своим концертом 25 апреля в 18:00 на Бакинском бульваре Bakcell подарит каждому невероятный опыт, полный инноваций.

Кроме того, недавно Bakcell объявил о подарках в размере 100000 ГБ и отметила участие известных деятелей таких как Тунзаля Агаева, Натиг ритм группа и Мурад Арифа. Интересно, какие инновации Bakcell представит публике? Мы узнаем о подробностях 25 апреля в 18:00 на Бульваре.