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12 апреля, 2024
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Fallout 4 получит крупное обновление 25 апреля

Fallout 4

Bethesda Game Studios объявила долгожданную дату релиза некстген-обновления для Fallout 4. Апдейт станет доступен бесплатно 25 апреля на PlayStation 5 и Xbox Series для всех текущих владельцев постапокалиптической ролевой игры. Для ПК выйдет крупный патч с улучшениями.

Fallout 4

Главные нововведения:

  • На актуальных консолях станут доступны режимы «Качество» и «Производительность», появится поддержка 60 fps и повысится разрешение рендеринга;
  • На PS5 и Xbox Series появится нативная версия Fallout 4. До этого игру можно было запустить только в режиме обратной совместимости;
  • Игроки на ПК получают поддержку сверхшироких дисплеев, обещают различные улучшения в квестах и правки в Creation Kit;
  • Появится полноценная поддержка Steam Deck, а игра станет доступна для покупки в Epic Games Store;
  • Повысится стабильность игры на ПК и консолях;
  • Для Fallout 4 на PS4 и Xbox One также выйдет патч, в котором разработчики повысят стабильность и внесут исправления в квесты.

Кроме того, обновление Fallout 4 добавит новый внутриигровой контент и предметы. В игре появится новая фракция под названием Анклав и некоторые связанные с ней квесты.

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