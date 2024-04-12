Fallout 4 получит крупное обновление 25 апреля

Bethesda Game Studios объявила долгожданную дату релиза некстген-обновления для Fallout 4. Апдейт станет доступен бесплатно 25 апреля на PlayStation 5 и Xbox Series для всех текущих владельцев постапокалиптической ролевой игры. Для ПК выйдет крупный патч с улучшениями.

Главные нововведения:

На актуальных консолях станут доступны режимы «Качество» и «Производительность», появится поддержка 60 fps и повысится разрешение рендеринга;

На PS5 и Xbox Series появится нативная версия Fallout 4. До этого игру можно было запустить только в режиме обратной совместимости;

Игроки на ПК получают поддержку сверхшироких дисплеев, обещают различные улучшения в квестах и правки в Creation Kit;

Появится полноценная поддержка Steam Deck, а игра станет доступна для покупки в Epic Games Store;

Повысится стабильность игры на ПК и консолях;

Для Fallout 4 на PS4 и Xbox One также выйдет патч, в котором разработчики повысят стабильность и внесут исправления в квесты.

Кроме того, обновление Fallout 4 добавит новый внутриигровой контент и предметы. В игре появится новая фракция под названием Анклав и некоторые связанные с ней квесты.