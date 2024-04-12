Huawei FreeBuds Lipstick 2: TWS-наушники с футляром в форме тюбика губной помады

Компания Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds Lipstick 2, форма футляра которых напоминает тюбик с губной помадой. Первое поколение FreeBuds Lipstick дебютировало в 2021 году. Дизайн новой модели заметно отличается.

FreeBuds Lipstick 2 оснащены 11-мм драйверами, имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless и поддерживают кодеки L2HC и LDAC (до 990 Кбит/с, 24 бит/99 kHz). Есть защита от воды (IP54).

По заявлению производителя, автономность наушников составляет до 5 часов без шумоподавления, а с включенным шумоподавлением — 3,5 часа. С учетом зарядки от комплектного чехла эти показатели составляют 24 часа и 16 часов соответственно. Поддерживается технология быстрой зарядки (до 2 часов воспроизведения после 5 минут в чехле).

Наушники предлагаются в цветах String White (белый футляр, серебряные наушники) и Phantom Black (черный футляр, красные наушники). В комплекте поставляется ремешок для крепления, превращающий футляр в мини-клатч.

Цена Huawei FreeBuds Lipstick 2 в Китае составляет $234. Прием предварительных заказов уже стартовал, открытые продажи начнутся 18 апреля.