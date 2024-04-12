Apple разрешит ремонтировать iPhone, используя б/у детали

Компания Apple на протяжении многих лет ограничивала использование бывших в употреблении деталей при ремонте своих устройств. Теперь заявляется, что компания разрешит клиентам и независимым сервисным центрам ремонтировать iPhone, используя подержанные комплектующие. Изначально это коснется лишь некоторых моделей iPhone, а изменения вступят в силу этой осенью. Позже, вероятно, Apple расширит список поддерживаемых устройств.

Как сказано в официальном новостном блоге, новый процесс предназначен для обеспечения конфиденциальности и безопасности пользователя iPhone, одновременно предлагая потребителям больше возможностей, увеличивая срок службы продукта и сводя к минимуму воздействие ремонта на окружающую среду. Использованные оригинальные детали Apple теперь будут обладать полной функциональностью и безопасностью, обеспечиваемыми оригинальной заводской калибровкой, так же, как и новые оригинальные детали Apple.

Компания отмечает, что с осени, когда новые правила вступят в силу, калибровка будет происходить непосредственно на устройстве, не требуя подключения специального сервисного оборудования.

Первоначально в ремонте можно будет использовать только подержанные модули камер, аккумуляторов и экранов, а в будущем к ним добавятся и компоненты, связанные с биометрическими системами iPhone. Посмотреть, какие запчасти установлены на iPhone после ремонта, можно будет в настройках.

Apple также объявила о расширении системы блокировки активации на детали iPhone. Если была удалена какая-либо деталь из iPhone с блокировкой активации, то возможность ее калибровки ограничивается. Система призвана положить конец распространенной практике разбора украденных или потерянных iPhone с целью продажи их на запчасти.