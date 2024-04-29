Американские потребители все больше интересуются китайскими электромобилями

Американские автогиганты, такие как General Motors и Ford, обеспокоены тем, что китайские бренды выходят на рынок Северной Америки, открывая свои заводы в Мексике. Они полагали, что даже в этом случае им потребуется много времени, чтобы повысить узнаваемость брендов в США. Но оказалось это не так.

Консалтинговая компания AlixPartners провела исследование в марте и апреле этого года, в ходе которого были опрошены 9000 водителей по всему миру, включая 2000 из США. Исследование показало, что молодые американцы в возрасте 18–25 лет неплохо осведомлены о китайских брендах. По данным Auto News, до 58% потребителей в США, которые с большой или умеренной вероятностью выберут электромобиль при покупке следующего автомобиля, знакомы с такими китайскими брендами, как BYD, Leapmo и NIO.

Согласно данным, 73% американских водителей рассмотрят возможность покупки электромобиля китайской марки, если его цена будет на 20% ниже, чем у других брендов. При прямом импорте этого добиться сложно из-за налогов, но если заводы будут открыты в странах Северной Америки, то цены на машины будут падать.

Компания AlixPartners отмечает, что одного лишь ценового преимущества недостаточно, чтобы завоевать расположение американских потребителей. Надежность, качество обслуживания и имидж бренда по-прежнему остаются главными факторами при выборе авто.