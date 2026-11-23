Компания Tesla представила крупное обновление системы полного автопилота Full Self-Driving (FSD v15), главным нововведением которого стала функция визуализации дороги от третьего лица под названием Tesla Reality View.

В этом режиме на экран в салоне автомобиля выводится картинка с виртуальной камеры, расположенной словно над машиной. Функция носит не только декоративный, но и практический характер: водитель может наглядно видеть, какие маневры автопилот планирует совершить дальше, и при необходимости управлять его решениями. Если раньше интерфейс отображал лишь схематичные контуры окружающих объектов, то теперь искусственный интеллект в реальном времени генерирует полноценное реалистичное изображение. Первые пользователи уже успели сравнить Reality View с видеоигрой GTA в реальной жизни, и глава компании Илон Маск согласился с этой аналогией.

FSD v15 now starting to roll out – upgrading every part of the end-to-end driving network Safety

25x better handling of safety critical cases Tesla Reality View

Adds a live visualization of the drive that lets you see & control what FSD is planning to do Navigation for start & end of the trip now learns end-to-end from fleet route preferences. Later v15 releases will expand this to the entire route. You also should notice better detection of signs, animals, debris, potholes and standing water, plus more natural speed handling in school zones and inclement weather. Lastly, FSD can now slow for speed cameras & Bike Rack Mode lets you enable FSD w/ bike racks or similar hitch accessories — Tesla (@Tesla) November 21, 2026

Помимо нового интерфейса, в FSD v15 серьезно обновилась техническая база. В Tesla сообщили, что полностью переработали архитектуру нейросети автопилота на всех этапах ее работы. В основе системы теперь лежит усовершенствованный видеоэнкодер, благодаря которому частота критических вмешательств водителя в управление сократилась в 25 раз. Автопилот научился гораздо точнее распознавать дорожные знаки, животных, мусор на проезжей части, а также ямы и лужи. Кроме того, электромобиль стал заблаговременно снижать скорость перед камерами фотовидеофиксации и более плавно, естественно выбирать скоростной режим в школьных зонах и при плохих погодных условиях.

Изменения затронули и навигацию с дополнительными функциями. Теперь при построении пути FSD опирается на статистику маршрутов, которые чаще всего выбирают другие владельцы Tesla. При поиске места стоянки система способна предложить сразу несколько вариантов парковки, учитывая при этом привычные для водителя места, где он оставлял машину раньше. Также инженеры улучшили систему контроля за вниманием человека за рулем — она корректно распознает взгляд, даже если водитель надел кепку или солнцезащитные очки. Наконец, в обновлении появился специальный режим Bike Rack Mode, позволяющий полноценно использовать автопилот с установленным на автомобиль велобагажником.

На данный момент обновление FSD v15 распространяется исключительно среди участников программы раннего доступа, а полноценный релиз для всех пользователей запланирован на декабрь.