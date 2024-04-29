Запущено решение «SİMA İmza» для юридических лиц

Было запущено решение для юридических лиц SİMA İmza – цифровой подписи нового поколения, созданным ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Законные представители юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории нашей страны, теперь могут создать в мобильном приложении «SİMA İmza» сертификат подписи юридического лица и подписать документ в электронном виде. Для получения сертификата юридического лица в приложении «SİMA İmza» необходимо сначала зарегистрироваться как гражданин, затем нажать в приложении кнопку «Добавить сертификат» и ввести данные ИНН юридического лица. На следующем этапе пользователь может приобрести подписку, оплатив и активировав сертификат.

Также посредством сертификата можно предоставить право подписи любому сотруднику компании (юридическому лицу). Итак, после активации сертификата, после входа на портал «SİMA Кабинет» и сканирования QR-кода появится список всех сотрудников. После этого законный представитель может выбрать желаемого сотрудника(ов) и предоставить ему право подписи юридического лица.

Чтобы использовать сертификат подписи юридического лица, можно выбрать подходящие тарифы на подписку, например, ежемесячно, на один год и на три года. Тариф плана подписки составляет 2,4 AZN на один месяц, 25 AZN на один год и 55 AZN на три года. Первые пользователи решения для юридических лиц цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» получат 3-месячный тариф подписки бесплатно при регистрации по промокоду «3AYPULSUZ» в рамках скидочной кампании.

«SİMA İmza» позволяет юридическим лицам подписывать неограниченное количество документов, авторизовать и проверять подлинность подписанных документов. Благодаря этому юридические лица могут легко и быстро подписывать документы, не собирая физических документов и не обращаясь в сервисный центр. Любое юридическое лицо, имеющее доступ к сети Интернет, может пользоваться электронными услугами от места своего представителя.

Цифровая подпись нового поколения «SİMA İmza» может быть интегрирована в любую систему, позволяя пользователям подписывать быстро и любое количество раз. «SİMA İmza», повышающая доступность цифровых услуг, ускорит бизнес-процессы в нашей стране. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр «157».