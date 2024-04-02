AMD представила линейку процессоров Ryzen Embedded 8000 с мощным ИИ-ускорителем

Компания AMD представила серию процессоров Ryzen Embedded 8000, ориентированных на использование в различных встраиваемых системах. В качестве примера указываются решения для промышленной автоматизации с функциями на базе искусственного интеллекта.

Процессоры выпускаются по 4-нм технологии TSMC. Линейка состоит из четырех моделей, которые с технической точки зрения ничем не отличаются от обычных мобильных APU Ryzen 8000 с аналогичными названиями.

В линейке только модели с шестью и восемью ядрами. В пресс-релизе AMD сообщается, что в процессорах Ryzen Embedded 8000 используется архитектура Zen 4, оснащение включает графический блок RDNA 3-го поколения с возможностью вывода изображения на четыре 4K-монитора, 20 линий PCI Express 4.0, контроллер оперативной памяти DDR5-5600 и блок NPU, производительность которого равна 16 TOPS — это самый быстрый ИИ-ускоритель среди современных процессоров.

Новые процессоры будут доступны эксклюзивно для ОЕМ-производителей. AMD уже ведет переговоры с ASRock, iBASE и Advantech. Ожидается, что системы на основе Ryzen Embedded 8000 будут представлены в ближайшее время.