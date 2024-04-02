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3 апреля, 2024
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Acer Predator Blade Neo: игровой ноутбук с NVIDIA RTX 4060 и локальными ИИ-функциями

Acer Predator Blade Neo

Компания Acer выпустила новый игровой ноутбук Predator Blade Neo. Устройство, выполненное в алюминиевом корпусе, получило дисплей с продвинутыми характеристиками и производительное железо. При толщине 18,82 мм, вес ноутбука составляет 2,05 кг.

Predator Blade Neo оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Hz, поддержкой NVIDIA G-SYNC и охватом 100% цветового стандарта DCI-P3.

В зависимости от конфигурации, ноутбук оснащается процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H. В обоих случаях применяется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060. Используется система охлаждения со специальными вентиляторами и тепловыми трубками. Acer отмечает, что благодаря встроенному нейромодулю обеспечивается до 686 TOPS локальной вычислительной мощности в ИИ-сценариях.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 76 Втч. Ноутбук поставляется с мощным зарядным устройством на 230 Вт и беспроводной сетевой картой Killer AX1675i с поддержкой Wi-Fi 6E.

Цены: Ultra 5 125H/RTX 4060/16 Gb/1 Tb — $1175, Ultra 7 155H/RTX 4060/16 Gb/1 Tb $1250. Acer Predator Blade Neo поступит в продажу в Китае 8 апреля.

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