Microsoft начал тестирование чат-бота для Xbox

Компания Microsoft тестирует чат-бота для Xbox для автоматизации работы службы поддержки, об этом сообщило издание The Verge. Бот представляет собой анимированного персонажа, который может быстро отвечать на разнообразные вопросы по Xbox, а также помогать пользователям, например, с возвратом средств за купленную игру. Запросы боту можно отправлять голосом или текстом. В Microsoft подтвердили существование данной разработки.

«Мы тестируем виртуального агента Xbox — внутренний прототип анимированного персонажа, который упрощает и ускоряет процесс получения игроками помощи от поддержки, используя информацию с существующих страниц Xbox Support», — заявил Хайян Чжан, генеральный менеджер по игровому ИИ в Xbox.

В The Verge отмечают, что чат-бот – это часть более глобальной стратегии Microsoft по внедрению ИИ в свое игровое подразделение. Компания экспериментирует с использованием искусственного интеллекта при производстве и тестировании игр. Также изучаются возможности по внедрению ИИ-помощников, чтобы они помогали геймерам проходить сложные участки в играх. Среди экспериментов есть и создание NPC на базе нейросетей.