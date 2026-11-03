Lenovo AI Express: быстрый путь к корпоративному искусственному интеллекту

Lenovo AI Express — программа, которая помогает компаниям ускорить внедрение искусственного интеллекта благодаря заранее сконфигурированным серверным платформам, дополнительным программным решениям и профессиональным услугам. Предложение включает три проверенные конфигурации на базе ускорителей NVIDIA Blackwell, рассчитанные на разные масштабы ИИ-нагрузок, с целевыми сроками отгрузки от 15 до 25 рабочих дней.

При создании корпоративной ИИ-инфраструктуры компании сталкиваются с необходимостью выбора оборудования, проверки совместимости компонентов, подготовки программной среды и организации дальнейшей эксплуатации. Lenovo AI Express упрощает начальный этап этого процесса, предлагая три заранее подготовленные конфигурации — Small, Medium и Large.

В отличие от традиционного подхода, предполагающего индивидуальное проектирование аппаратной платформы, заказчик может выбрать один из готовых вариантов, ориентируясь на предполагаемые нагрузки и требования к производительности.

Важным преимуществом программы являются предсказуемые сроки отгрузки оборудования с завода: около 15 рабочих дней для Small, 20 — для Medium и 25 — для Large. Отсчет этих сроков начинается после завершения необходимых процедур оформления заказа, включая подтверждение оплаты или кредитных условий, оформление сертификата конечного пользователя (EUC) и прохождение соответствующих проверок.

Три конфигурации для разных ИИ-нагрузок

Small: Lenovo ThinkSystem SR650a V4

Базовая конфигурация построена на сервере Lenovo ThinkSystem SR650a V4 с двумя ускорителями NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Каждый ускоритель оснащен 96 ГБ видеопамяти GDDR7, а суммарный объем составляет 192 ГБ.

Платформа ориентирована на модели с 7–70 млрд параметров и подходит для корпоративных ИИ-ассистентов, интеллектуального поиска по внутренним документам, чат-ботов технической поддержки и автоматизации отдельных бизнес-процессов.

Целевой срок отгрузки — около 15 рабочих дней.

Medium: Lenovo ThinkSystem SR675 V3

Средняя конфигурация оснащена восемью ускорителями NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition с суммарным объемом видеопамяти 768 ГБ.

Она ориентирована на модели размером примерно 70–400 млрд параметров и подходит для развертывания корпоративных ИИ-сервисов, обслуживающих несколько подразделений, анализа больших объемов данных, генерации контента и поддержки разработчиков.

Целевой срок отгрузки — около 20 рабочих дней.

Large: Lenovo ThinkSystem SR680a V4

Старшая конфигурация построена на Lenovo ThinkSystem SR680a V4 с платформой NVIDIA HGX B300 NVL8, объединяющей восемь ускорителей NVIDIA B300. Каждый GPU оснащен 288 ГБ памяти HBM3e, а общий объем составляет около 2,3 ТБ.

Платформа предназначена для наиболее ресурсоемких задач, включая развертывание крупных генеративных моделей и высоконагруженных корпоративных ИИ-сервисов. По позиционированию Lenovo, она рассчитана на работу с моделями размером вплоть до триллиона параметров.

Целевой срок отгрузки — около 25 рабочих дней.

Указанные диапазоны размеров моделей служат ориентиром при выборе платформы. Фактические возможности зависят от архитектуры модели, используемой точности вычислений, параметров программного обеспечения, характера нагрузки и требований к производительности.

Не только оборудование: программное обеспечение и услуги

Lenovo AI Express предусматривает возможность дополнить серверную инфраструктуру программным обеспечением и профессиональными услугами, необходимыми для внедрения корпоративного ИИ.

В зависимости от задач заказчика могут использоваться NVIDIA AI Enterprise, решения Red Hat для корпоративного ИИ и другие инструменты разработки, развертывания и эксплуатации ИИ-приложений.

Дополнительные услуги Lenovo включают установку оборудования, техническую поддержку, оценку сценариев применения ИИ и помощь в подготовке инфраструктуры к работе. В частности, программа AI Fast Start призвана помочь заказчику перейти от выбора технологической платформы к практическому использованию искусственного интеллекта.

При этом готовность аппаратной конфигурации не означает, что заказчик автоматически получает полностью настроенный ИИ-сервис. Для ввода решения в промышленную эксплуатацию могут потребоваться подготовка систем электропитания и охлаждения, сетевой инфраструктуры, установка программного обеспечения, настройка моделей и интеграция с корпоративными системами. Объем и сроки этих работ зависят от конкретного проекта.

Первый шаг к гибридной ИИ-инфраструктуре

Lenovo позиционирует AI Express не только как способ ускорить приобретение серверного оборудования, но и как отправную точку для дальнейшего развития корпоративной ИИ-инфраструктуры.

Начав с одной из готовых платформ, компания может постепенно расширять вычислительные ресурсы, внедрять новые ИИ-сценарии и развивать гибридную архитектуру, объединяющую собственную инфраструктуру с облачными сервисами там, где это необходимо.

Такой подход позволяет начать с конкретных бизнес-задач, не проектируя с самого начала всю будущую ИИ-экосистему компании.

Быстрый старт с возможностью дальнейшего развития

Lenovo AI Express объединяет три преимущества: заранее подготовленные аппаратные платформы, возможность дополнить их программным обеспечением и профессиональными услугами, а также предсказуемые сроки отгрузки.

Три конфигурации охватывают широкий спектр задач — от корпоративных ИИ-ассистентов и интеллектуального поиска до крупных моделей и высоконагруженных генеративных ИИ-сервисов.

В результате заказчик получает не просто сервер с ускоренной поставкой, а основу для запуска и дальнейшего развития собственной ИИ-инфраструктуры. Это позволяет сократить время на выбор аппаратной платформы и сделать процесс внедрения искусственного интеллекта более предсказуемым.

Получить более детальную информацию о действии программы Lenovo AI Express в Азербайджане вы можете в офисе Lenovo Azerbaijan по телефону: ‎+994 12 599 91 14.