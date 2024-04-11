Acer обновил игровые ноутбуки Nitro 14 и 16

Компания Acer представила обновленные версии игровых ноутбуков Nitro 14 и 16. Устройства предлагают производительные процессоры Intel и AMD в сочетании с мощными видеокартами.

Acer Nitro 14 оборудован 14,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей), частотой обновления 120 Hz, соотношением сторон 16:10 и 100-процентным цветовым охватом sRGB. Ноутбук построен на базе платформы AMD Ryzen серии 8040, топовая модель оснащена процессором Ryzen 7 8845HS с тактовой частотой до 5,1 GHz. Устройство получило графику Nvidia RTX 4060 с 8 Gb памяти GDDR6. Есть порты USB 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, слот для чтения карт памяти microSD, стереодинамики, три микрофона и настраиваемая RGB-подсветка клавиатуры.

Acer Nitro 16 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 или 2560 × 1600 пикселей с частотой обновления 165 Hz, поддержкой Nvidia Advanced Optimus (опционально) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Ноутбук будет предложен в конфигурациях с процессорами Intel (до Core i7-14700HX) и AMD (до AMD Ryzen 9 8945HS). За обработку графики может отвечать GeForce RTX 3050 или GeForce RTX 4050 с 6 Gb памяти, либо GeForce RTX 4060 с 8 Gb памяти. В оснащение ноутбука также входят два порта USB Type-C с Thunderbolt 4, веб-камера с разрешением 720p, модуль Wi-Fi 6E, батарея на 76 Втч и блок питания на 230 Вт.

В качестве бонуса при покупке ноутбуков предоставляется бесплатный месяц подписки Xbox Game Pass Ultimate, предлагающий доступ к большой линейке компьютерных игр.

Цены на Acer Nitro 14 и 16 начинаются от $1299 и $1399 соответственно. Ноутбуки поступят в продажу в мае.