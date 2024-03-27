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27 марта, 2024
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Представлены наушники Vivo TWS 4 с шумоподавлением и автономностью до 11 часов

Vivo TWS 4

Компания Vivo, в дополнение к флагманскому планшету Pad3 Pro и складным смартфонам X Fold3 и X Fold3 Pro, представила беспроводные наушники под названием TWS 4 в двух версиях. Для обеих моделей заявлены хорошая автономность и эффективное шумоподавление.

Vivo TWS 4 построены на базе аудиочипа Snapdragon S3 Gen 2, а в основе TWS 4 Hi-Fi лежит новая платформа Snapdragon S3 Gen 3. Стандартная версия наушников оснащена поддержкой адаптивных кодеков LDAC и aptX, а в модели Hi-Fi используется более продвинутый aptX Lossless для воспроизведения эвука без потери качества.

Обе модели оснащаются 12,2-мм динамическими драйверами, а также предлагают опцию активного шумоподавления (ANC) до 55 дБ. Наушники получили поддержку Bluetooth 5.4, благодаря чему задержка при передаче звука составляет всего 44 мс.

Заявленная автономность без ANC составляет до 11 часов в режиме воспроизведения музыки и до 45 часов с учетом подзарядки от кейса. С ANC время автономной работы сокращается до 6 и 26 часов соответственно. Корпус наушников получил защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Стандартные Vivo TWS 4 стоят $55, а версия TWS 4 Hi-Fi — $69. Старт продаж в Китае намечен на 3 апреля.

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