Vivo представила X Fold3 и Fold3 Pro — тонкие и легкие складные смартфоны

Кроме флагманского планшета Pad3 Pro, компания Vivo сегодня представила складной смартфон X Fold3 и его Pro-версию. Обе модели внешне идентичны, но есть некоторые отличия в размерах и весе, которые связаны с разными камерами и аккумуляторами.

Базовая модель Vivo X Fold3 весит всего 219 гр. при толщине корпуса разложенном виде 4,65 мм, у Pro-версии эти показатели – 236 гр и 5,2 мм. По словам производителя, в смартфонах используется новый шарнир из углеволокна весом 14,98 гр. (на 37% меньше, чем у X Fold 2), при этом заявлено не менее 500 000 складываний без каких-либо проблем.

Внешний дисплей защищен закаленным стеклом, которое в 11 раз более устойчиво к падениям, чем в X Fold2. Внешняя панель получила стеклянное покрытие UTG+ и бронированную пленку, задняя изготовлена из композитного UPE-волокна с текстурой стекла. При этом Pro-версия дополнительно защищена от воды по стандарту IPX8.

Характеристики экрана: внешний — 6,53 дюймов, соотношение сторон 21,1:9, разрешение 2748×1172 пикселя (457 ppi); внутренний: 8,03 дюймов, соотношение сторон 4:3,55, разрешение 2480 × 2200 пикселей (412 ppi). Оба экрана AMOLED E7 выполнены с применением технологии LTPO 8T, имеют динамическую частоту обновления 1-120 Hz, максимальную яркость 4500 нит, а также поддержку HDR10+ и Dolby Vision.

В базовой версии Vivo X Fold3 установлен процессор Snapdragon 8 Gen 2 с графикой Adreno 740. Используется оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 4.0. В состав основной камеры входят 50 Мп датчик (Sony IMX920, 1/1,49″, f/1.75, OIS), 50 Мп (широкоугольный модуль, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, угол обзора 119 градусов) и 50 Мп (телекамера, Sony IMX816, 1/2,93″, f/1.85). В камерах используется антибликовое покрытие Zeiss T*. Заявлена поддержка съемки видео в формате 8К и 4К@60fps. Селфи-камера разрешением 32 Мп (OmniVision OV32D, f/2.4, AI, HDR) расположена в отверстии (по одной в каждом экране). Смартфон получил аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки.

Vivo X Fold3 Pro получил Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 750, ОЗУ LPDDR5X и ПЗУ UFS 4.0. Основная камера немного отличается от базовой модели: 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1,3″, f/1.68, OIS), 50 Мп (широкоугольный объектив, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, угол обзора 119 градусов) и 64 Мп (телефото, OmniVision OV64B, 1/2″, перископ-оптика f/2.57, оптический зум 3х, цифровой зум 100х, OIS). Также используется антибликовое покрытие Zeiss T* и поддержка съемки видео в формате 8К и 4К@60fps. Фронтальная камера такая же, как в базовой модели. Аккумулятор емкостью 5700 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядки.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 (базовая), Bluetooth 5.4 (Pro-версия), GPS, NFC, ИК-порт, USB 3.2 Type-С и стереодинамики, Dolby Atmos. У Vivo X Fold3 сканер отпечатков пальцев расположен на торце, у Vivo X Fold3 Pro – в экранах, ультразвуковой. Используется Android 14 с оболочкой OriginOS 4. Габариты базовой модели: 159,96 x 142,69 x 4,65 мм (в разложенном виде), 159,96 х 72,7 х 10,2 мм (в сложенном), вес — 219 гр. Pro-версия: 159,96 x 142,4 x 5,2 мм (разложенный), 159,96 х 72,55 х 11,2 мм (сложенный), вес — 236 гр.

Цены на Vivo X Fold3:

12/256 Gb — $970;

16/256 Gb — $1039;

16/512 Gb — $1109;

16 Gb/1 Tb — $1249.

Цены на Vivo X Fold3 Pro:

16/512 Gb — $1385;

16 Gb/1 Tb — $1525.

Смартфоны будут доступны в черном и белом цветах корпуса. Предзаказ в Китае уже открыт. Дата международного релиза пока не сообщается.