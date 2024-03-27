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27 марта, 2024
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Конференция Apple WWDC 2024 стартует 10 июня

Apple WWDC 2024

Компания Apple объявила, что конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2024 (WWDC) пройдет с 10 по 14 июня.

Конференция будет доступна в онлайн-формате всем разработчикам, а 10 июня в Apple Park пройдет специальное мероприятие. Будет традиционный Swift Student Challenge.

На WWDC 2024 Apple расскажет о возможностях новых версий операционных систем компании: iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 и visionOS 2. Кроме того, ожидается, что будет уделено внимание технологиям искусственного интеллекта, но никаких упоминаний о нем в пресс-релизе нет.

Мероприятие будет транслироваться на сайте Apple Developer, а также YouTube.

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