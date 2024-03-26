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26 марта, 2024
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Vivo Pad3 Pro: экран 3К 144 Hz, Dimensity 9300 и 8 динамиков

Vivo Pad3 Pro

Компания Vivo представила в Китае флагманский планшет Pad3 Pro. Новинка получила большой дисплей с высокой частотой обновления, топовый процессор от MediaTek, мощную аудиосистему и емкий аккумулятор.

Vivo Pad3 Pro

Vivo Pad3 Pro оборудован 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3,1К, кадровой частотой 144 Hz, максимальной яркостью 900 нит и поддержкой HDR10. Устройство получило флагманский процессор MediaTek Dimensity 9300, для отвода тепла используется система с применением графита площадью 37 000 м². Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 128 Gb (UFS 3.1), 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

За автономность отвечает аккумулятор на 11 500 мАч (70 дней в режиме ожидания), поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1 и чип NFC. За звук отвечают восемь динамиков: четыре высокочастотных и четыре низкочастотных. Толщина корпуса планшета составляет 6,64 мм, вес — 678 гр. ОС – Android с оболочкой OriginOS 4.

Цены на Vivo Pad3 Pro:

  • 8/128 Gb — $415;
  • 8/256 Gb — $457;
  • 12/256 Gb — $499
  • 16/512 Gb — $555.

Опционально к планшету предлагаются фирменный стилус Pencil2 с поддержкой 4096 степеней нажатия и клавиатура с тачпадом. Продажи в Китае стартуют 3 апреля.

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