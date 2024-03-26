Qualcomm представил два аудиочипа с поддержкой ИИ

Компания Qualcomm представила два аудиочипа Snapdragon S3 Gen 3 и S5 Gen 3, которые поддерживают ИИ-алгоритмы. Звуковые платформы нового поколения предназначены для улучшения качества звука в беспроводных наушниках и динамиках среднего и премиального ценового сегмента.

Модель Snapdragon S5 Gen 3 предназначена для наушников премиум-класса. Чип оснащен встроенным нейропроцессором, который позволяет улучшить обработку ИИ-задач. Платформа получила поддержку Bluetooth 5.4 и технологии Snapdragon Sound с кодеком aptX Lossless, которая позволяет обеспечить потоковую передачу музыки в высоком качестве. Также производитель выделяет низкий уровень энергопотребления.

По заявлению Qualcomm, вычислительная мощность Snapdragon S5 Gen 3 увеличилась вдвое по сравнению с предыдущей моделью серии, а возможности работы с нейросетями — в 50 раз. Новый аудиочип лучше справляется с распознаванием голоса, пространственным звучанием, настройками эквалайзера и шумоподавлением. Кроме того, памяти стало почти на 50% больше (5 Mb против 2,64 Mb), благодаря чему задержки станут меньше, а пропускная способность увеличится.

Snapdragon S3 Gen 3 ориентирован на аудиоустройства среднего ценового сегмента. Новое поколение стало в два раза мощнее предыдущего. Чип лучше работает с распознаванием голоса, а также шумоподавлением. Особенностью с предыдущим поколением стали сниженное энергопотребление, а также более плавные обновления ПО. Как и в старшей модели, будут использоваться ИИ-технологии. Объем памяти также увеличен почти на 50%.

Какие устройства первыми получат новые аудиочипы Snapdragon S3 Gen 3 и S5 Gen 3, пока не сообщается.