Резервное копирование VMware и Hyper-V без дополнительных затрат с помощью QNAP Hyper Data Protector

Виртуальные машины помогают компаниям эффективно использовать аппаратные ресурсы и повышать гибкость рабочих мест. Поэтому неисправность виртуальной машины, которая отвечает за критически важный сервис, влечет перебои в работе, потерю данных и снижение доходов, а также наносит ущерб имиджу предприятия. По данным Statista, более 80% международных компаний теряют в среднем более 400 тысяч долларов в час из-за простоя служб и серверов. Например, крупная авиакомпания однажды понесла большие потери доходов из-за простоя сервера, который вызвал задержки и сбои рейсов по всему миру. Поэтому с целью предупреждения подобных ситуаций применяется резервное копирование виртуальных машин, которые сегодня являются неотъемлемым элементом IT-инфраструктуры. Этот процесс выполняется различными способами, одним из которых является использование специализированного программного обеспечения. Такие программы призваны сделать процедуру бэкапа более гибкой и управляемой, позволяя сохранять и восстанавливать данные любых объемов, минимизируя временные простои оборудования.

Компания QNAP, которая разрабатывает сетевые хранилища премиум-класса, прекрасно понимает, что компаниям нужны интегрированные решения для резервного копирования данных. И именно поэтому в числе предложений QNAP появилось решение Hyper Data Protector, позволяющее осуществлять резервное копирование виртуальных машин при помощи сетевого накопителя QNAP без дополнительных затрат. Это приложение не требует приобретения лицензии и его можно легко загрузить из App Center. На данный момент Hyper Data Protector поддерживает только два типа виртуальных машин: VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.

Hyper Data Protector предлагает инкрементное резервное копирование, дедупликацию, расписание копирования и сжатие данных, чтобы значительно сэкономить время на создание копий и их восстановление:

Снижение совокупной стоимости владения. Резервное копирование виртуальных машин без лицензий с помощью одного NAS.

Резервное копирование виртуальных машин без лицензий с помощью одного NAS. Сокращение времени копирования. Инкрементное резервное копирование на стороне источника и глобальная дедупликация сократят время на выполнения операций и занимаемое пространство.

Инкрементное резервное копирование на стороне источника и глобальная дедупликация сократят время на выполнения операций и занимаемое пространство. Быстрое восстановление. Поддержка шифрования и ускорение при восстановлении обеспечивают безопасность и высокую скорость восстановления.

Поддержка шифрования и ускорение при восстановлении обеспечивают безопасность и высокую скорость восстановления. Повышение эффективности. Hyper Data Protector одновременно выполняет резервное копирование нескольких виртуальных машин, что значительно повышает эффективность резервирования.

При настройке процесса резервного копирования вам понадобится просто добавить сервер VMware или Hyper-V в Hyper Data Protector, а затем следовать инструкциям помощника, чтобы создать требуемые задачи. Например, вы сможете создать резервную копию всех виртуальных машин на гипервизоре или сделать резервную копию конкретных виртуальных машин на выбор.

Кроме того, Hyper Data Protector поддерживает до 1024 версий виртуальных машин и может одновременно выполнять резервное копирование нескольких виртуальных машин. Максимальное количество одновременных бэкапов рассчитывается автоматически на основе доступных системных ресурсов.

Если виртуальная машина на основном гипервизоре по каким-то причинам выйдет из строя, ее резервную копию на определенный момент времени можно запустить с NAS, в том числе перенести на другой рабочий хост-сервер, что минимизирует время простоя службы. Hyper Data Protector поддерживает функцию VMware vMotion, которая отвечает за динамическую миграцию и выполнение задач резервного копирования виртуальных машин даже после их переноса.

Итак, если подытожить все преимущества использования Hyper Data Protector, то IT-службы компаний, использующие в своей работе сетевые хранилища QNAP, получают следующие преимущества: