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27 февраля, 2024
ДомойAI / MLHonor представил новые технологии ИИ в своих смартфонах

Honor представил новые технологии ИИ в своих смартфонах

Honor

В рамках выставки MWC 2024 компания Honor представила глобальные версии флагманского смартфона Magic6 Pro, складного Magic V2 RSR Porsche Design и планшетного компьютера Pad 9, а также объявила о новой стратегии, направленной на использование ИИ.

Цена Magic6 Pro на европейском рынке будет составлять €1299. Компания сообщила, что внедрила в смартфон большую языковую модель LLaMA 2, которая способна отвечать на вопросы пользователя, создавать текст и выполнять другие функции.

Тройная основная камера смартфона получила поддержку ИИ-технологий. Она использует большую обучающую базу для функции AI Motion Sensing Capture, обеспечивающую автоматический захват лучших моментов, включая спортивные активности, такие как прыжки, танцы и боевые искусства.

Цена складного смартфона Magic V2 RSR Porsche Design составит от €2699, а Honor Pad 9 — €349.

Кроме того, Honor продемонстрировал технологию удаленного управления автомобилем с помощью системы отслеживания взгляда пользователя. В демонстрации использовался смартфон Magic6 Pro.

Honor

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