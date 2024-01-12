Представлен складной флагман Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Кроме смартфонов линейки Magic6, компания Honor представила лимитированную версию складного флагмана Magic V2 RSR Porsche Design, хотя ожидалась модель Magic6 RSR Porsche Design. Дизайн устройства разрабатывался совместно с Porsche.

Версия Porsche Design отличается от обычной только внешним видом, более прочным защитным стеклом Honor Diamond Rhinoceros, в котором применяется нитрид кремния и богатым комплектом поставки. Аппаратные характеристики не изменились, но гаджет представлен только в единственной конфигурации памяти 16 Gb/1 Tb.

Блок камер смартфона оформлен в дизайне Flyline, которым знамениты спорткары немецкого бренда. Цвет Agate Grey также был позаимствован у Porsche, а логотип на задней крышке выполнен из титанового сплава. Honor утверждает, что корпус смартфона изготовлен из «стекловолокна спортивного автомобиля», вес немного увеличился — 234 гр. против 231 гр. у базовой модели.

Цена Honor Magic V2 RSR Porsche Design в Китае составляет $2250, о доступности смартфона в других регионах информации пока нет.