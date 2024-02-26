Honor MagicBook Pro 16: Core Ultra 7 155H, GeForce RTX 4060 и поддержка ИИ

Компания Honor на MWC 2024 в Барселоне представила ноутбук MagicBook Pro 16. Производитель позиционирует модель как самый мощный ноутбук серии. Новинка выполнена в металлическом корпусе белого цвета с необычным радужным отливом. Для достижения такого эффекта использовалась технология 3D Coloring Spray. Устройство оснащено полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, по бокам которой расположились решетки динамиков.

MagicBook Pro 16 оснащен 16-дюймовым дисплеем FullView с разрешением 3072×1920 пикселей, частотой 165 Hz, максимальной яркостью 500 нит, охватом 100% DCI-P3 и sRGB и поддержкой HDR. За счет тонких боковых рамок толщиной всего 3 мм экран занимает 93% фронтальной поверхности крышки устройства.

Аппаратной основой устройства стали новейший процессор Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер/22 потока, 2 сопроцессора NPU для ИИ-вычислений) и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 Gb). Объем оперативной памяти составляет 32 Gb, емкость твердотельного накопителя — 1 Tb.

По заявлению производителя, аккумуляторная батарея на 75 Вт·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы в зависимости от сценария использования. Также ноутбук получил два микрофона, аудиосистему с шестью динамиками, поддержку пространственного звука и возможность авторизации через Windows Hello (сканер отпечатков или ИК-камера). Вес составляет 1,86 кг.

Цена и дата начала продаж Honor MagicBook Pro 16 на рынке Китая будут объявлены позже.