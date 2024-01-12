Honor Magic6 и Magic6 Pro получили экран с рекордной пиковой яркостью 5000 нит и передовую камеру

Компания Honor представила в Китае новые флагманские смартфоны линейки Magic6. Производитель заявляет, что новинки выделяются лучшим дисплеем на рынке, передовыми камерами и дизайном, вдохновленным природой Поднебесной.

Базовая модель Honor Magic6 оснащена 6,78 дюймовой панелью с разрешением 2800 х 1264 пикселей, а Pro-версия – 6,8 дюймовой с 2800 х 1280 пикселей. Остальные характеристики изогнутого AMOLED-экрана идентичны: 453 ppi, кадровая частота 1-120 Hz, максимальная яркость 1600 нит и поддержка Dolby Vision. Обе модели получили «немерцающий экран» (ШИМ 4320 Hz) с пиковой яркостью 5000 нит. На данное время этот показатель яркости превышает параметры всех ранее анонсированных флагманов.

Оба смартфона построены на базе 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 750. Magic6 Pro впервые среди устройств компании поддерживает двустороннюю спутниковую связь, можно обмениваться не только SMS, но и звонить (длительность звонка не ограничена 5 минутами, как у Huawei Mate 60 Pro). Производитель отмечает, что Magic6 Pro обеспечивает наивысшую в отрасли скорость спутниковой связи – на 40% выше, чем у других аппаратов. В модель внедрен фирменный сип С1+, который улучшает прием обычной телефонной связи.

Главная особенность в моделях, помимо экрана, это конечно камеры. Magic6 получил тройную основную камеру со следующими датчиками: 50 Мп (1/1.3″, f/1.9, OIS), 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол обзора 122 градуса) и 32 Мп (телефото, f/2.4, оптический зум 2,5х, цифровой зум 50х, OIS). Селфи камера 50 Мп (f/2.0) расположена в отверстии по центру экрана. Основная камера Magic6 Pro: 50 Мп (1/1.3″, переменная светосила f/1.4-2.0, OIS), 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол обзора 122 градуса) и 180 Мп (телефото, 1/1.49″, перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 2,5х, цифровой зум 100х, OIS). Фронтальная камера выполнена в форме пилюли: 50 Мп + TOF (f/2.0, угол обзора 90 градусов, автофокус)

Емкость аккумуляторов разная: у базовой она составляет 5450 мАч (USB-С), есть поддержка проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. У Pro-версии — 5600 мАч (USB 3.2 Gen 1 Type-C), аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 66 Вт.

Смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, две nanoSIM-карты, ИК-порт и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. У Magic6 Pro есть защита IP68. Аппараты работают под управлением Android 14 с новейшей оболочкой MagicOS 8.0, в которую внедрены функции ИИ. Magic6 и Magic6 Pro будут доступны в пяти расцветках — черной, белой, зеленой, лиловой и «циан». Два варианта задней панели – стеклянная и эко-кожа. Габариты Magic6 составляют 161,8 x 75,4 x 8,1 мм, вес — 206 гр (стекло), 199 гр (эко-кожа). Габариты Magic6 Pro — 162,5 х 75,8 х 8,9 мм, вес – 229 гр (стекло), 225 гр (эко-кожа).

Цены на Honor Magic6: 12/256 Gb – $710, 16/256 Gb – $750 и 16/512 Gb– $790. Цены на Honor Magic6 Pro: 12/256 Gb – $805, 16/512 Gb – $875, 16 Gb/1 Tb – $945. Предзаказ уже открыт, а продажи стартуют 18 января. По международному релизу пока ничего не сообщается.