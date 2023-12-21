Представлен доступный планшет Honor Pad 9

Вместе с игровым смартфоном Honor 90 GT сегодня был представлен недорогой планшетный компьютер Honor Pad 9. Новинка является хорошим решением для учебы и работы с документами.

Honor Pad 9 получил IPS-дисплей с диагональю 12,1 дюйма с симметричной рамкой. Разрешение панели составляет 2560 х 1600 пикселей (249 ppi), кадровая частота – 60 Hz, яркость – 500 нит. Есть поддержка стилуса. Планшет будет предложен в двух версиях: с матовым и глянцевым покрытием. Матовое покрытие, по словам Honor, убирает до 98% бликов, что снижает нагрузку на глаза.

Устройство построено на платформе Snapdragon 6 Gen 1. Объемы памяти: до 12 Gb ОЗУ, до 512 Gb ПЗУ. В оснащение планшета входят основная камера на 13 Мп (f/2.0, запись видео 4K@30fps), фронтальная 8 Мп (f/2.2, 1080p@30fps), аккумулятор на 8300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт и стереосистема, состоящая из 8 динамиков Histen Sound, которые обеспечивают объемное звучание. В качестве ОС выступает Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Габариты составляют 278,27 x 180,11 x 6,96 мм, вес — 555 гр (обычная версия), 559 гр (модель с матовым экраном).

Цены на Honor Pad 9: 8/256 Gb – $210, 12/256 Gb – $280, 12/512 Gb – $310. Продажи планшета в Китае начнутся 29 декабря в трех расцветках корпуса: белой, серой и зеленой.