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22 февраля, 2024
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Honor продемонстрировал технологию удаленного управления автомобилем при помощи глаз

Honor

По мере развития технологий меняется и то, как пользователи взаимодействуют с гаджетами. Например, когда-то наши телефоны управлялись с помощью кнопок, затем на смену пришли сенсорные экраны. Компания Honor разработала технологию, которая использует искусственный интеллект для отслеживания движений глаз пользователя и позволяет удаленно управлять автомобилем при помощи смартфона.

При помощи смартфона Honor Magic 6 Pro пользователь может запускать или выключать мотор и управлять движением автомобиля вперед или назад. Для этого в течение некоторого времени нужно смотреть на иконки в приложении на смартфоне. Автомобиль должен быть настроен на использование данной технологии.

Больше рассказать о своих ИИ-разработках Honor обещала в рамках выставки MWC 24, которая пройдет в конце февраля.

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