Mastercard внедрил ИИ-модель, которая повысит выявление мошенничества до 300%

Корпорация Mastercard, владеющая одноименной международной платежной системой, запустила модель генеративного искусственного интеллекта Decision Intelligence Pro собственной разработки, которая позволит банкам отслеживать подозрительные транзакции в режиме реального времени и определять их законность. Об этом сообщил ресурс CNBC со ссылкой на эксклюзивное интервью представителя Mastercard.

Аджай Бхалла (Ajay Bhalla), президент бизнес-подразделения Mastercard по кибербезопасности и разведке, заявил, что новое решение — это запатентованная рекуррентная нейронная сеть, которую создала с нуля команда по кибербезопасности и борьбе с мошенничеством.

Mastercard использует модели-трансформеры, которые помогают получить всю мощь генеративного ИИ, отмечает Бхалла. По его словам, все используемые в модели данные взяты из экосистемы компании. В некоторых случаях Mastercard полагается на открытый исходных код, когда это необходимо, однако большая часть технологий создается собственными силами компании, пояснил Бхалла.

Алгоритм Mastercard обучен на данных примерно 125 млрд. транзакций, которые ежегодно совершаются в платежной сети. Вместо текстового ввода он использует историю посещений торговых точек держателем карты в качестве подсказки для определения того, является ли бизнес, участвующий в транзакции, местом, куда с большой вероятностью направится покупатель.

После алгоритм генерирует пути через сеть Mastercard, чтобы оценить варианты. Более высокий балл в оценке будет соответствовать модели обычного поведения, которую ожидают от держателя карты, более низкий балл — за пределами этой модели. По данным Mastercard, весь процесс занимает всего 50 миллисекунд.

Бхалла считает, что технология поможет финансовым организациям повысить уровень обнаружения мошеннических операций в среднем на 20%. В некоторых случаях модель привела к повышению уровня выявления мошенничества на 300%. Компания ожидает, что алгоритм позволит банкам сэкономить до 20% затрат на оценку незаконных транзакций.

Потенциал модели заключается в способности выявлять мошеннические схемы и тенденции для прогнозирования будущих типов преступлений, которые в настоящее время не встречались в платежной экосистеме.

За последние пять лет Mastercard инвестировала более $7 млрд. в кибербезопасность и технологии ИИ. В прошлом году платежная система приобрела шведскую компанию в сфере кибербезопасности Baffin Bay Networks.