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25 января, 2024
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WhatsApp скоро получит совместимость со сторонними мессенджерами

WhatsApp

В свежей бета-версии WhatsApp обнаружена функция под названием third-party chats, которая обеспечит совместимость со сторонними платформами обмена сообщениями, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo.

Пользователи WhatsApp смогут отправлять и получать сообщения от пользователей конкурирующих мессенджеров, таких как Telegram, Signal и Viber и других. Новая функция не потребует от пользователей сторонних мессенджеров наличия собственной учетной записи в WhatsApp. Входящие и исходящие сообщения при переписке со сторонними платформами будут иметь сквозное шифрование, обеспечивая конфиденциальность.

Точные сроки запуска новой функции пока неизвестны. Новшество разрабатывается в соответствии с требованиями европейского Закона о цифровых рынках (DMA), который этой весной вступит в силу.

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