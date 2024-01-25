SAP намерен провести масштабную реструктуризацию, затрагивающую 8 тыс. сотрудников

Компания SAP SE объявила о проведении масштабной реструктуризации, которая затронет примерно 8 тыс. рабочих мест или около 7% от общей численности штата (108 тыс. сотрудников). Сообщается, что главная цель инициативы — внедрение ИИ-технологий.

В 2024 году SAP продолжит уделять больше внимания ключевым направлениям стратегического роста, в частности бизнес-ИИ, говорится в пресс-релизе компании. SAP намерен «преобразовать свою операционную структуру, чтобы обеспечить организационную синергию, эффективность, основанную на искусственном интеллекте, и подготовить компанию к масштабируемому будущему росту доходов».

Расходы на реструктуризацию предварительно оцениваются в размере примерно €2 млрд. В рамках реструктуризации SAP планирует либо обучать сотрудников навыкам использования ИИ, либо сокращать их посредством программ добровольного увольнения. При этом, как ожидается, к концу текущего года общая численность персонала не изменится.

В 2024 финансовом году ожидаемая выручка SAP в облачном сегменте составит €17,0–€17,3 млрд., что будет соответствовать росту на 24–27% по сравнению с 2023 годом (€13,66 млрд). Операционная прибыль ожидается на уровне €7,6–€7,9 млрд. против €6,51 млрд. в 2023 финансовом году — рост на 17–21%.