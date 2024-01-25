Epic Game Store бесплатно отдает песочницу Infinifactory

В Epic Game Store можно бесплатно забрать головоломку-песочницу Infinifactory. Акция действует до 1 февраля 20:00 по бакинскому времени.
В игре надо строить фабрику и следить за производством. Кроме режима песочницы, также присутствует и сюжетная кампания, в ходе которой можно посетить разные инопланетные локации и решить более 50 головоломок. Infinifactory вышла в 2015 году и получила крайне положительные пользовательские обзоры в Steam.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст головоломку Doors: Paradox.