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25 января, 2024
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Epic Game Store бесплатно отдает песочницу Infinifactory

Epic Games Store

В Epic Game Store можно бесплатно забрать головоломку-песочницу Infinifactory. Акция действует до 1 февраля 20:00 по бакинскому времени.

В игре надо строить фабрику и следить за производством. Кроме режима песочницы, также присутствует и сюжетная кампания, в ходе которой можно посетить разные инопланетные локации и решить более 50 головоломок. Infinifactory вышла в 2015 году и получила крайне положительные пользовательские обзоры в Steam.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст головоломку Doors: Paradox.

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