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11 января, 2024
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Sony и Siemens разработали XR-гарнитуру для 3D-моделирования

Sony Siemens

Компании Sony и Siemens показали на CES 2024 гарнитуру смешанной реальности, которая ориентирована в первую очередь на рабочие сценарии и создание всевозможного контента. Коммерческого названия у устройства нет, Sony и Siemens называют его HMD (Head-Mounted Display).

Sony Siemens

HMD дает пользователю возможность взаимодействовать с 3D-моделями, а также изменять их дизайн в режиме реального времени. Разработчики могут еще до сбора первого прототипа увидеть, как будет выглядеть устройство в реальной жизни.

XR-гарнитура оснащена двумя 1,3-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 4K каждый и возможностью отображения 96% цветового пространства DCI-P3. Отслеживание окружающего пространства и взаимодействие с 3D-моделями осуществляется с помощью системы камер и датчиков, которые позволяют объединять виртуальные объекты с реальными. В качестве аппаратной платформы выступает недавно представленный процессор Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. В комплекте с гарнитурой поставляются два контроллера. С их помощью можно с высокой точностью взаимодействовать с виртуальными объектами.

Выход устройства на рынок ожидается в 2024 году. Ожидается, что HMD найдет применение в инженерном проектировании, кинопроизводстве, компьютерном моделировании, создании 3D-графики.

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