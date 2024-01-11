Представлены игровые ноутбуки Alienware x16 R2, m16 R2 и m18 R2

Alienware, дочерняя компания Dell, представила на CES 2024 игровые ноутбуки 2024 модельного года –x16 R2, m16 R2 и m18 R2. Новинки получили чипы Intel Core Ultra и HX 14-го поколения, а также видеокарты RTX 40.

Alienware x16 R2 получил 16-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Hz. Поддерживаются технологии Nvidia G-Sync и Optimus. Ноутбук может оснащаться процессорами Intel Core Ultra вплоть до 16-ядерного флагмана Core Ultra 9 185H и видеокартами GeForce до RTX 4090 (16 Gb). Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-7467 составляет 32 Gb. Можно установить два SSD M.2 емкость по 4 Tb. Есть поддержка модулей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также порты HDMI 2.1 и USB Type-C, включая версию с поддержкой стандарта USB 4. Вес ноутбука составляет 2,72 кг.

Alienware m16 R2 получил такой же экран, как у предыдущей модели. Есть поддержка AMD FreeSync и G-Sync. Модели процессоров также идентичны x16 R2, а графика в максимальной конфигурации — GeForce RTX 4070 (8 Gb). Максимальный объем ОЗУ составляет 64 Gb (DDR5-5600). Ноутбук оснащается батареей на 90 Втч и поддерживает стандарт Wi-Fi 7. В комплекте идет блок питания мощностью до 280 Вт. Вес составляет 2,61 кг.

Alienware m18 R2 — самый производительный ноутбук в линейке. Он может оснащаться процессорами серии Intel Core HX 14-го поколения вплоть до Core i9-14900HX (24 ядра, до 5, 8 GHz) и дискретной графикой Nvidia (до RTX 4090). Объем ОЗУ (DDR5-5200) составляет до 64 Gb, накопителя — до 4 Tb (можно установить два), емкость батареи — 97 Втч, мощность блока питания — 360 Вт. Экран на 18 дюймов двух видов: QHD+ с частотой 165 Hz и FHD+ с частотой 480 Hz. В обоих случаях заявлена поддержка FreeSync и G-Sync. Время отклика составляет 3 мс.

Цены: x16 R2 — от $2999, m16 R2 — от $1599, m18 R2 — от $1899. Все модели уже поступили в продажу.