Samsung показал Flex In & Out Flip — концепт смартфона, который сгибается в обе стороны

Компания Samsung показала на выставке CES 2024 концепт смартфона Flex In & Out Flip с гибким дисплеем, который может складываться как внутрь, так и наружу. В раскрытом виде гаджет напоминает Galaxy Z Flip 5, выпущенный в прошлом году, но шарнир новинки позволяет сгибать его и в обратном направлении без вреда для матрицы дисплея. Внешнего экрана у смартфона нет.

Когда Flex In & Out Flip сложен экраном наружу, одна половина оказывается короче другой – таким образом она не заслоняет камеру. Более длинная сторона оказывается достаточно крупной, чтобы отображать несколько значков в меню настройки телефона, элементы воспроизведения медиафайлов, время и уровень заряда батареи. Пользовательское пространство может адаптироваться к положению корпуса.

Также Samsung показал и другие концепты — смартфон Flex Liple с дисплеем, который загибается по верхнему краю, сворачивающийся Rollable Flex, дисплей которого по мере раскручивания увеличивается в пять раз и экраны высокого разрешения для гарнитур смешанной реальности. Были показаны складные планшеты, которые можно использовать в роли ноутбука, выводя на нижнюю часть экрана виртуальную клавиатуру или элементы интерфейса различных приложений.