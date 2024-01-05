Qualcomm представил процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 для XR-гарнитур

Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon XR2+ Gen 2, предназначенный для устройств смешанной реальности (XR). Основным улучшением по сравнению с XR2 Gen 2, который был анонсирован в сентябре 2023 года, является поддержка разрешения до 4.3K на каждый глаз при частоте кадров 90 FPS или 3.7K при 120 FPS. По словам Qualcomm, это позволяет добиться «четких визуальных эффектов» в таких случаях использования, как комнатные экраны, масштабные наложения и виртуальные рабочие столы. Для сравнения, Snapdragon XR2 Gen 2, использующийся в Quest 3 от компании Meta, предлагает поддержку разрешения 3.1K на каждый глаз при частоте кадров 90 FPS или 2.7K при частоте 120 FPS.

Также отмечается увеличение на 20% частоты CPU и на 15% частоты GPU по сравнению с XR2 Gen 2. Чип при этом поддерживает одновременную работу более 12 камер для отслеживания движения глаз, головы, рук и лица, а также определения глубины и прочих возможностей расширенной реальности. Остальные характеристики XR2+ Gen 2 по сравнению с XR2 Gen 2 не изменились.

По словам Qualcomm, первое устройство с Snapdragon XR2+ Gen 2 должно появиться в ближайшее время. Более пяти производителей, включая Samsung, Google и HTC Vive, уже работают над устройствами, использующими этот чип.