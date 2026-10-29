Xreal Aura: легкие очки смешанной реальности на Android XR с поддержкой Google Gemini

Компания Xreal в сотрудничестве с Google и Qualcomm представила легкие очки смешанной реальности Aura, работающие под управлением операционной системы Android XR и поддерживающие ИИ-функции на базе моделей Google Gemini. Вес устройства составляет менее 95 граммов: добиться такой легкости инженерам удалось благодаря переносу аккумулятора и основных процессоров в отдельный вычислительный модуль, который подключается к очкам через кабель.

Xreal Aura оснащены прозрачными оптическими линзами с экранами Sony Micro-OLED, обеспечивающими разрешение 1200p на каждый глаз, частоту обновления 120 Hz и угол обзора в 70 градусов. Очки получили пять сертификатов TÜV Rheinland, подтверждающих безопасность для зрения, включая низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. За производительность отвечает аппаратная платформа Snapdragon Reality Elite, усиленная чипом Xreal X1S для пространственной обработки изображения. Дополнительно гаджет получил аудиосистему с настройкой от инженерами Bose, функцию электрохромного затемнения линз, а управлять интерфейсом можно с помощью жестов рук, голосовых команд или внешнего модуля в режиме трекпада.

Благодаря полноценной операционной системе Android XR очки способны запускать приложения из магазина Google Play напрямую, позволяя открывать и размещать в пространстве вокруг пользователя сразу несколько виртуальных окон без подключения к ПК. Интегрированный ИИ-помощник Gemini умеет распознавать контекст и объекты, на которые смотрит человек, включая информацию на экранах, а через кабель USB-C поддерживается прямое зеркалирование дисплеев ноутбуков или портативных консолей без установки лишнего софта.

На старте продаж заявлена поддержка более 150 специализированных XR-проектов, среди которых приложение NBA с режимом одновременной трансляции трех матчей Court View, пространственная галерея Google Фото с поддержкой 3D, а также адаптированные игры, такие как Fallout: Factions, Project Hail Mary: Journey Among the Stars, Cubism, Oh My Galaxy! и Chess Club. Для экосистемы Aura были отдельно разработаны фирменные физические аксессуары: беспроводная клавиатура и специальный игровой контроллер, созданный совместно с брендом GameSir и оснащенный выделенной кнопкой для быстрого вызова Gemini прямо во время гейминга.

Xreal Aura уже доступны для предзаказа на рынках США, Канады, Японии и Южной Кореи, а начало поставок запланировано на середину ноября. До конца декабря 2026 года в рамках промоакции версию с 12/256 Gb памяти можно приобрести за $1099, а вариант с 16/512 Gb — за $1299, после чего цены увеличатся до $1279 и $1499 соответственно. В стандартный комплект поставки входят сами очки, вычислительный блок, соединительный кабель и защитный чехол, а расширение географии продаж на другие страны намечено на 2027 год.