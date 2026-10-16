Xreal представил AR-очки One Pro+ с яркостью 1200 нит

Компания Xreal представила AR-очки One Pro+, которые пришли на смену One Pro. Новая модель получила улучшения экрана и эргономики, но сохранила прежнюю цену.

Яркость у Xreal One Pro+ достигает 1200 нит против 700 нит у обычных One Pro. Появилась поддержка технологии AI HDR, которая улучшает изображение за счет обработки HDR. Разработчики также повысили частоту преобразования 2D-контента в 3D с 30 до 60 кадров в секунду. Это должно уменьшить рывки и сделать движение в трехмерном изображении более плавным.

Для повышения комфорта при длительном использовании Xreal переработал упоры очков для переносицы, увеличив площадь контакта. Благодаря этому One Pro+ сидят устойчивее, при этом поле зрения не уменьшилось.

По ключевым характеристикам Xreal One Pro+ не отличаются от One Pro: в них установлен тот же процессор пространственных вычислений X1, который обеспечивает привязку виртуального изображения к пространству с отслеживанием движений головы (3DoF) и угол обзора 57°. Очки подключаются к совместимым смартфонам, ноутбукам и игровым консолям через USB-C, позволяя использовать виртуальный экран для просмотра фильмов, работы и игр. Камеры в устройстве нет.

Цена Xreal One Pro+ составляет $599, продажи уже стартовали.