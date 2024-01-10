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11 января, 2024
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Samsung Smart Monitor M80D: 4K-монитор, который может работать без ПК

Samsung Smart Monitor M80D

Компания Samsung представила на выставке CES 2024 монитор Smart Monitor M80D. Устройство получило некоторые улучшения по сравнению с M8 2023 года. Новый монитор оснащен собственной операционной системой Tizen OS и предлагает ряд встроенных функций, которыми можно пользоваться без ПК.

Smart Monitor M80DО оснащен 32-дюймовой 4K-панелью с поддержкой HDR10+. Новинка имеет двойные динамики, веб-камеру Samsung SlimFit и предлагает подключение по Wi-Fi и Bluetooth. К монитору можно подключить, например, смартфон или какое-нибудь носимое устройство. Поддерживается быстрая передача изображений и текста с других устройств Samsung. Такой же функцией обладают смартфоны серии Galaxy.

Монитор поддерживает потоковую передачу контента от таких провайдеров, как Netflix и Prime Video, а также поддерживает платформу Gaming Hub, предоставляющую доступ к различным облачным игровым сервисам, включая Xbox, GeForce Now и другим. Благодаря режиму Workmode, который предоставляет удаленный доступ к ПК, Smart Monitor M80DО можно использовать для работы с браузером, редактированию документов или работы в программах пакета Microsoft 365. При наличии док-станции Samsung DeX к монитору также можно подключить различные мобильные устройства.

Цена и дата старта продаж Samsung Smart Monitor M80D пока не объявлены.

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