HP представил игровые ноутбуки Omen Transcend 14 и 16 с видеокартами RTX

Компания HP на CES 2024 представила два игровых ноутбука серии Omen – модели Transcend 14 и Transcend 16. Оба ноутбука построены на базе процессоров Intel и получили видеокарты NVIDIA. Устройства оснащены RGB-подсветкой, которую можно превратить из цветной в полностью белую за несколько кликов.

Модель Omen Transcend 14 оборудована 14-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 2880×1800 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Hz. Ноутбук представлен в нескольких конфигурация с процессором Intel Core Ultra 7 155H или Core Ultra 9 185H в связке с видеокартами NVIDIA GeForce от RTX 4050 до RTX 4070. Доступны варианты с 16 или 32 Gb оперативной памяти и накопителем от 512 Gb до 2 Tb. За питание отвечает аккумулятор емкостью 71 Втч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 140 Вт через порт USB Type-C. По утверждению HP, обеспечивается до 11,5 часов автономной работы.

Omen Transcend 16 получил дисплей диагональю 16 дюймов в двух конфигурациях: с OLED-панелью (qHD+, 48-240 Hz, до 400 нит) или с IPS-матрицей (Full HD+). Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i7-14700HX или Core i9-14900HX, и может быть оснащен видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070. Объемы памяти, как у Omen Transcend 14. Аккумулятор на 97 Втч обеспечивает до 10,5 часов просмотра видео в разрешении 1080p.

Обе модели оснащены двумя разъемами Thunderbolt 4 (5 Гбит/с), одним HDMI 2.1, гигабитным портом Ethernet и аудиовыходом. Заявлена поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. HP Omen Transcend 14 представлен в белом и черном цветах корпуса по цене от $1499, стоимость Omen Transcend 16 в тех же расцветках начинается от $1899. Ноутбуки уже доступны для предварительного заказа на сайте HP.