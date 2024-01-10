Встречайте «Недели Wolt+»: большие скидки и выгодные предложения!

Еще в 2021 году команда Wolt поставила перед собой цель сделать нашу продукцию более доступной и удобной для наших пользователей. Компания стремились обеспечить каждому возможность беспрепятственной покупки благодаря широкому ассортименту и не беспокоясь о стоимости доставки. Эта стратегия была направлена не только на пользу пользователям, но и на расширение бизнеса партнеров на платформе.

В результате появилась подписка Wolt+, участникам которой всегда доступна доставка в размере 0 AZN и эксклюзивный доступ к лучшим и выгодным предложениям от Wolt.

Wolt+ впервые был протестирован и запущен в Чехии, Польше и Грузии, а в 2023 году подписка стартовала и в Азербайджане. Сегодня Wolt+ доступен в большинстве стран, где работает сервис и каждой из них компания сосредоточена на обеспечении максимальной экономии и преимуществ для пользователей, а также на развитии партнерских отношений как с крупными, так и с малыми предприятиями, чтобы удовлетворять потребности каждого пользователя.

С момента запуска участники Wolt+ сэкономили более 70 млн. евро, обеспечив дополнительные продажи для более чем 75000 ресторанов и магазинов по всему миру. Только в 2022 году общий объем продаж более чем 120000 продавцов через платформу Wolt превысил 3 млрд. евро, и эта цифра продолжает расти.

А теперь, после праздничного сезона, когда домашние бюджеты ограничены, доступность цен и поддержка бизнеса становится важнее, чем когда-либо.

Представляем вам «Недели Wolt+»!

Компания постоянно стремимся внедрять инновации для своих пользователей и партнеров и с гордостью запускает большую кампанию «Недели Wolt+». Это скидочная акция, охватывающая 14 рынков, включая Азербайджан, приурочена ко второй годовщине Wolt+.

Предлагая тысячи эксклюзивных скидок только для подписчиков Wolt+ на сотни известных брендов, эта кампания подчеркивает приверженность компании тому, чтобы делать повседневные товары и удовольствия еще более доступными после праздничного сезона.

Wolt рад предложить эксклюзивные скидки от своих партнеров, включая McDonald’s, KFC, Fryday, CafeCity, Bir Iki, Wolt Market и многих других, в течение трех невероятно увлекательных недель!

Узнайте больше о «Неделях Wolt+» на сайте Wolt+. Присоединяйтесь к Wolt+ сегодня и попробуйте подписку бесплатно на 30 дней!