«Роль интеграторов в работе LG B2B в регионе можно назвать определяющей»

B2B — одно из активно развивающихся направлений деятельности компании LG Electronics, включающее в себя комплексные решения для повышения эффективности бизнеса. На сегодняшний день LG Electronics представляет такие продукты, как Digital Signage, гостиничное телевидение, светодиодное и плазменное освещение, сетевые мониторы, а также коммерческие системы кондиционирования. Специалисты LG Electronics регулярно анализируют потребности заказчиков, оптимизируя оборудование для того, чтобы они могли максимально эффективно решать стоящие перед ними задачи. О том, как развивается B2B направление компании в нашем регионе, мы поговорили с региональным менеджером LG B2B Caucasus Темуром Ашмейба.

— Какие продукты в сфере B2B предлагает LG Electronics в нашем регионе на текущий момент?

— Портфолио нашей компании включает в себя несколько довольно насыщенных продуктами линеек экранов, начиная с гостиничных решений, LED-панелей, решений в сфере Digital Signage и заканчивая очень дорогими прозрачными мониторами. Самая большая и основная часть нашего предложения представляет собой гостиничные телевизоры. По сути это те же модели, что и у нас дома, но они рассчитаны на более продолжительное время работы, а также включают специальное программное обеспечение, позволяющее легко интегрировать их с другими устройствами и системами. Гостиничные телевизоры LG известны своим высококачественным изображением и звуком, что обеспечивает гостям полное погружение в просмотр контента. LG гарантирует надежность и долговечность своих телевизоров, что делает их лучшим выбором для гостиниц и отелей любого типа. Что касается нашего региона, то я могу сказать, что около 70% отелей использует эту продукцию LG, и в их числе такие сети, как Marriott, Hilton, Radisson и другие. Также мы осуществляем инсталляции дисплеев повышенной яркости HighBright вплоть до 4000 НИТ, которые замечательно вписываются не только в уличный ландшафт города, но и прекрасно зарекомендовали себя в качестве информационных панелей в сетях розничных продаж, радуя людей контентом с максимально естественной цветопередачей и четкостью изображения.

Следующее наше большое направление — это LED-дисплеи для видеостен. Такие панели представляют собой по сути «шоколадные» плитки. На их базе мы реализовали в регионе немало проектов, в числе которых построенный по стандартам FIFA стадион в Батуми, казино Bellagio в Тбилиси и т.д. Я могу привести еще массу примеров реализации проектов на базе наших решений за пределами региона, где используются высококачественные LED-панели диагональю до 210 дюймов и разрешением до 8К. Минимальная ширина их ультратонкой рамки составляет лишь 0,44 мм. Рекламные объявления, информация и транслируемые телепередачи синхронизируются на них по вашему усмотрению, в то время как качество изображения остается на высочайшем уровне. Сейчас мы активно внедряем технологию MicroLED, когда изображение формируется микроскопическими светодиодами, размеры которых не превышают нескольких микрон. Такие экраны не выгорают, не требуют цветовых фильтров или дополнительной подсветки и при этом обеспечивают потрясающее визуальное восприятие. На базе этой технологии был создан и новый дисплей для виртуального производства LG MAGNIT LBAF. Это экран внушительных размеров с передовой технологией MicroLED, который обеспечивает первоклассное качество изображения с глубоким черным цветом и яркими естественными цветами, помогая режиссерам создавать захватывающие визуальные эффекты. Такой телевизор имеет модульную конструкцию, что позволяет без проблем транспортировать и монтировать огромную панель в любом месте. Толщина этих модулей настолько мала, что их можно сравнивать с листом бумаги.

Мы выпускаем самые качественные прозрачные панели, уровень прозрачности которых достигает 40%. В основном они используются в качестве витрин премиальных магазинов, таких как Dior, Chanel и других. В качестве примера инсталляции в нашем регионе я могу привести TBC Bank в Грузии, где такие решения установлены в конференц-зале. Также в портфолио решений, которые я предлагаю в сегменте B2B в регионе, входят обычные и геймерские мониторы, офисные ультракороткофокусные проекторы, промышленные системы охлаждения, начиная от обычных кондиционеров воздуха и заканчивая чиллерными установками. Это новое и очень хорошее направление в нашем регионе, тем более что уже есть проекты в этой сфере, которыми я могу похвалиться.

Кроме всего сказанного выше, я бы хотел отметить, что одним из направлений деятельности нашего подразделения LG Vehicle Component Solutions является производство продуктов для автомобилей, которые представляют собой различные автомобильные компоненты и решения, включая дисплеи, для ведущих автопроизводителей по всему миру. А недавно мы представили революционные зарядные станции для электромобилей с цифровыми дисплеями. Это решение, нацеленное на максимизацию окупаемости инвестиций и продвижение будущего экологически чистой энергетики, в начале 2024 года появится и в нашем регионе. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем расширить ассортимент предлагаемой на рынке региона продукции роботами линейки CLOi, которые недавно вышли на рынок США. Наше портфолио включает три типа таких устройств. Это LG GuideBot, которых можно использовать для навигации и коммуникации с пассажирами в аэропортах, а также два направления роботов ServeBot, предназначенных для работы в ресторанах и медицинских учреждениях.

— LG также известна своими программными решениями. Можете рассказать о них подробнее?

— LG Digital Signage стремится предлагать комплексные и незаменимые, полнофункциональные технические решения с новейшими цифровыми продуктами, компонентами и функциями, разработанными с учетом конкретных задач предприятий. Нашим заказчикам в сфере B2B прекрасно известна система управления контентом SuperSign. Это лучшее в отрасли программное решение для управления, которое представляет собой комплексный инструмент для редактирования, планирования и распространения контента, подходит для работы с крупномасштабными дисплеями, обеспечивая возможность удобного управления различным контентом для разных дисплеев. А мобильное приложение LG C-Display+ позволяет нашим пользователям получать свежую информацию о продуктах, а также осуществлять эталонные операции по конфигурации видеостен и систем телевидения. Это базовые решения, но если заказчику требуются более расширенные возможности по конфигурации, то мы предлагаем программное обеспечение от наших партнеров.

И я не могу не отметить нашу фирменную операционную систему webOS. Изначально система, запущенная в 2009 году компанией Palm, была ориентирована на мобильные устройства. В 2010 году перспективы новой системы оценила компания HP и выкупила у Palm все права, открыв в 2012 году исходный код webOS. С 2013 года контроль над продуктом перешел к компании LG Electronics. Сегодня все Smart-телевизоры LG поставляются с этой операционной системой.

— Как строится логистика и какие минимальные сроки поставки продукции заказчикам вы гарантируете?

— LG Electronics располагает заводами в Польше, Египте, Индонезии, Китае и Южной Корее. Сроки поставок непосредственно зависят от продукта, который заказывают наши клиенты. В основном наш регион работает с мощностями в Египте. Завод в Индонезии задействуется в случае заказов в области мониторов Digital Signage, а если необходима большая партия LED-мониторов, то мы обращаемся на заводы в Южной Корее или Китае. На этих же заводах изготавливаются и панели по специальным заказам, например, LG SIGNATURE OLED R — уникальные сворачиваемые OLED-телевизоры. Сроки поставок в этих случаях могут колебаться в пределах от 8 до 14 недель. Кроме того, у нас есть небольшой склад в Грузии, ориентированный непосредственно на нужды нашего региона. Если на нем есть необходимый товар, то сроки его поставки, в зависимости от нюансов транспортировки, могут занять минимум 3 дня.

Отдельно я бы хотел отметить то, что компания LG Electronics обладает собственным сервисным центром, который расположен в Грузии. Никто из других производителей панелей не предлагает такой возможности, предоставляя вопросы осуществления гарантийного ремонта и сервисных услуг сторонним компаниям.

— Как вы оцениваете сотрудничество с азербайджанскими интеграторами?

— LG Electronics придерживается бизнес-модели, при которой компанией обеспечивается весь цикл работ, начиная от выдачи коммерческого предложения и заканчивая поддержкой в процессе эксплуатации. Но роль интеграторов в нашей работе можно назвать определяющей, особенно в вопросах инсталляции решений на критически важных объектах, таких как государственные силовые структуры, телекоммуникационные операторы, транспортные компании и т.д. В Азербайджане мы работаем с рядом партнеров, но я отдельно хотел бы отметить тесное сотрудничество с компанией R.I.S.K., с которой только в конце 2023 года мы сумели реализовать два масштабных проекта по монтажу и настройке видеостен на критически важных инфраструктурных объектах. Если вы остановите свой выбор на решениях LG Electronics, то, обратившись к специалистам R.I.S.K., можете быть уверены, что вам будет предоставлен высококачественный и профессиональный сервис. Эта компания обладает большой экспертизой, что является ее основным преимуществом на рынке.

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